Zatím nemuseli řešit mimořádné události, naopak vypomohli krematoriím v Ostravě a Karlových Varech. „V průběhu února jsme museli přidat druhou pracovní směnu a také zajistit provoz i v sobotu, abychom zvládli provést všechny kremace a zároveň si udrželi přiměřenou rezervu skladovacích kapacit,“ řekl v rozhovoru pro Deník vedoucí oddělení komunálních služeb Jiří Kovačičin, jehož oddělní má na starost správu krematoria.

Byli jste podobně jako na začátku roku osloveni s prosbou o pomoc krematoriím z jiných krajů? Pokračuje nadále fenomén dálkových převozů?

V březnu jsme pomáhali krematoriu v Karlových Varech, které mělo technické problémy na kremačním zařízení. Nebyla to naše první zkušenost, podobně jsme pomohli v lednu krematoriu v Ostravě. Nicméně bych to nenazýval „fenoménem dálkových převozů“. Osobně nejsem zastáncem takovýchto převozů a vnímám to spíše jako krajní nouzové řešení, které si vyžádala tato mimořádná situace. Naopak preferuji individuální přístup. Velká část pozůstalých dává přednost provedení kremace ve městě či regionu, ve kterém pozůstalý žil, a nechtějí, aby byl na kremaci převážen do jiného města či kraje. Při sjednávání pohřbu mají však lidé jiné myšlenky a část z nich automaticky předpokládá, že když zařizují pohřeb s kremací, tak k ní dojde v místním krematoriu. Když pak obdrží urnu s doklady, tak jsou někteří znepokojeni, že to tak nechtěli, a že chtěli kremaci ve „svém“ městě či kraji. V tu chvíli už je však pozdě. Proto je vhodné i přes nelehkou situaci, kterou zrovna pozůstalí zažívají, informovat se při sjednávání a předejít tak případným nedorozuměním. V případě zájmu o bližší informace, se mohou lidé obrátit i na pohřební službu města, která sídlí v budově krematoria.

Máte dostatečné kapacity, ať už personální či skladové?

Liberecké krematorium disponuje poměrně velkou kapacitou v chladícím a mrazícím zařízení pro běžný provoz včetně rezervy pro případ krátkodobého odstavení provozu kremačních pecí či pro krátkodobý nárůst počtu zemřelých. V průběhu února jsme však museli přidat druhou pracovní směnu a také zajistit provoz i v sobotu, abychom zvládli provést všechny kremace a zároveň si udrželi přiměřenou rezervu skladovacích kapacit. Nyní už jedeme klasicky v jednosměnném provozu.



Stíháte obřady? Jaká speciální opatření jste museli přijmout při přípravě nebožtíků s Covidem-19?

Obřady stíháme bez problémů a i přes zvýšený počet zemřelých nepřibývá úměrně počtu obřadů. Stále více pozůstalých volí kremaci bez obřadu. Případně si uspořádají obřad později při ukládání urny do hrobu či rozptylu tak, aby se mohli se zemřelým rozloučit. Přeprava a příprava probíhá již standardně při použití ochranných pomůcek a nebylo tak třeba přijímat nějaká podstatnější omezení. Pouze spotřeba těchto ochranných pomůcek se zvýšila.



Postupně zasahuje koronavirus i mladší ročníky. Pozorujete tuto realitu i v krematoriu?

Evidujeme v poslední době vyšší počet zemřelých mladších ročníků. Z těchto údajů však statistiku nezpracováváme, tak nejsem schopen říci nějaké konkrétní číslo a ani doložit, jestli to přímo souvisí se situací se situací kolem koronaviru. Navíc všichni zemřelí nemusí být označeni, že zemřeli na koronavirus či s ním.

Lze říci, že epidemie koronaviru představuje zatěžkávací zkoušku pro provoz krematoria?

Situace v této době není jednoduchá, ale nemyslím si, že by se jednalo o zatěžkávací zkoušku pro provoz našeho krematoria. Město Liberec, které zajišťuje jeho provoz i své pohřební služby, má kvalitní zaměstnance, kteří díky svému profesionálnímu přístupu situaci zvládají velmi dobře i přes narůstající objem práce.



Jak vy sám osobně se stavíte k aktuálnímu dění?

Prakticky všichni jsme situací a různými omezeními zasaženi, a to jak po stránce sociální, tak ekonomické. Navíc to trvá už moc dlouho, což je o to náročnější. Myslím si, že občas diskutabilní opatření, nebo chování některých lidí, kteří o opatřeních rozhodují, širší veřejnosti také moc nepomáhá. Všem bych vzkázal: „Doufejme, že dojde brzy ke zlepšení situace a budeme se všichni moci vrátit k normálnímu životu“.