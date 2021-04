Nabídku osobní dopravy v Liberci rozšířila firma Bolt, která sdílené koloběžky provozuje. Během několika dní si nová služba našla své zákazníky. Pokud bude zájem trvat, firma v Liberci v následujících týdnech rozmístí přes 200 koloběžek.

„Od spuštění služby jsme zaznamenali značnou vytíženost koloběžek, jistě také díky dobrému počasí přes prodloužený víkend. Za teplých a slunečných dní lidé tento způsob dopravy využívají mnohem častěji,“ řekl Deníku Martin Zajíc, manažer pro elektrická kola a koloběžky Bolt pro Českou republiku. Dodal, že na koloběžkách lidé jezdili hlavně po centru města a využívali stanoviště v blízkosti zastávek hromadné dopravy. „Nejoblíbenějšími z nich jsou aktuálně ulice Vítězná, Durychova, Masarykova a Nerudovo náměstí. Liberečtí si koloběžky nejčastěji pronajímají během dopravní špičky, tedy od 8 do 10 a od 16 do 19 hodin. Průměrná ujetá vzdálenost v průběhu týdne činí 2,5 kilometru, zatímco o víkendech lidé jezdí na vzdálenosti až 4 kilometry,“ popsal dosavadní návyky Liberečanů Zajíc.

Koloběžky jsou k vypůjčení na více než 40 místech po celém městě. Počet těchto míst se bude podle poptávky v daných lokalitách navyšovat. Po jízdě je možné koloběžky zaparkovat prakticky kdekoli. Nicméně v centru města je nutné, aby byly odstavené na vyčleněných místech uvedených v aplikaci. Jejich seznam vychází z dohody mezi společností Bolt a Kanceláří architekta města (KAM), jež vypracovala seznam pravidel, podle kterých se provoz koloběžek musí řídit. „Připravili jsme pro zájemce mapu s cyklostojany na elektrokoloběžky a základní pravidla, jak udržet společný veřejný prostor funkční pro všechny obyvatele. Prosím, jezděte ohleduplně, rozumně a bezpečně – nezapomínejte, že účastníků provozu je vícero – nejste na ulicích sami,“ informoval Jiří Janďourek z KAM.

Motivací pro vypracování seznamu pravidel byla snaha vyhnout se potížím s odstavenými koloběžkami, se kterými se potýkali například v centru Prahy. Koloběžky tam zůstávaly poházené po ulicích. V centru Liberce tak musí uživatelé parkovat koloběžky pouze v městských cyklostojanech, při autobusových a tramvajových zastávkách, na nádvoří škol a městských veřejných institucí, u parků, v parcích a na dostatečně širokých chodnících. „Nesmí se zamezit průchodu pěších a pozor by lidé měli dávat také na vodicí linie pro slepce. Vždy by měli dodržet minimální 1,1 metru plynulé průchodnosti pro pěší. V ostatních částech města mohou parkovat kdekoli, opět za dodržení elementárních pravidel pro užívání veřejného prostranství,“ zmínil Janďourek.

V Liberci v minulosti podobnou službu nabízela firma Rekola, která pronajímala růžová kola. Nakonec ale z města pod Ještědem odešla, protože Liberec odmítl službu dotovat. Firma Bolt od města nic nepožaduje. „Je to dobrá zpráva, že společnost Bolt teď v Liberce spouští sdílení elektrokoloběžek, které mají šanci růžová kola alespoň částečně nahradit. Je to ale jen jeden střípek do změn v dopravě, které město musí udělat, abychom dál neztráceli v kvalitě života,“ okomentoval situaci liberecký zastupitel Josef Šedlbauer.

Jak rychle? To koloběžky řeknou samy

Za prvních 5 minut jízdy na koloběžce zaplatí zákazník 4 koruny za minutu, poté se minutová sazba sníží na 3 koruny. Platba za půjčení stroje je uživateli po ukončení jízdy automaticky stržena z karty uložené v aplikaci.

Před zahájením první jízdy se uživateli zobrazí zásady bezpečného pohybu v městském provozu a také pokyny ke správnému parkování koloběžek. Některé z těchto informací koloběžky předají v hlasové formě. Například omezení rychlosti jízdy v určitých ulicích si tak jezdec nemusí zjišťovat na telefonu, ale dozví se je za jízdy přímo od koloběžky. Stroje nasazené v Liberci hovoří česky, slovensky a anglicky v závislosti na nastavení aplikace.

„Sdílené elektrické koloběžky jsou důležitým prvkem městské dopravy budoucnosti. Jsou rychlé, stačí si stroj vypůjčit a za pár minut i v dopravní špičce přejedete centrum města a ani se při tom nezapotíte. Navíc jsou naše koloběžky vyrobeny a provozovány s cílem být klimaticky neutrální,“ uvedl Martin Zajíc ze společnosti Bolt.