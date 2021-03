Nábytkovou banku zastřešuje tým z Potravinové banky Libereckého kraje. Navazuje tak na fungování služeb platformy Na-bank, která vznikla v roce 2018 a ukončila provoz v prosinci loňského roku. „Nejdříve z naší strany zaznělo kategorické ne. Potravinová banka je kvůli navýšení objemu potravinové pomoci vlivem koronaviru na hranici sil a možností. Navíc teď řeší odkup budovy, kde má provozovnu, a s tím návaznou žádost na státní dotaci na rekonstrukci. Nebyly lidské ani časové kapacity,“ ohlédla se o několik měsíců zpět ředitelka nové liberecké nábytkové banky Jitka Večerníková.

Neuplynulo ani 24 hodin a lidé z potravinové banky svůj postoj přehodnotili. „Začal maraton akcí od zápisu spolku přes sehnání prostor až po vypsání žádostí o financování,“ doplnila Večerníková. Celý proces vyvrcholil spuštěním provozu Nábytkové banky Libereckého kraje, která sídlí v bývalém nákupním centru Luna na sídlišti Kunratická.

Za její vznik je rád i ředitel Potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček. „Považuji to za logický krok. Lidem, kteří začínají od nuly, nábytková banka vybaví byt a my jim doplníme potraviny. Je to takový komplexní servis,“ osvětlil.

I když banka funguje teprve pár dní, hned první den dovezl dárce z Turnova čtyři jídelní židle. Vítaný je jakýkoli neponičený a funkční nábytek a vybavení do domácnosti od konferenčních stolků a lavic přes postele až po skříně, komody či knihovny. Z elektrospotřebičů lze darovat chladničky, pračky a elektrické sporáky. „Čalouněný nábytek a matrace nepřijímáme z hygienických důvodů, u drobných elektrospotřebičů se zase kvůli elektrorevizi ztrácí efektivita,“ upřesnila Večerníková.

Dárci by měli nejdříve zavolat a domluvit se na dalším postupu. Nábytek lze buď dovézt, nebo počkat na odvoz. Sama Jitka Večerníková má za sebou první svozový den, během kterého získala řadu podnětů. Jak přiznala, může dojít k tomu, že na místě usoudí, že darovaný kus není použitelný a neodvezou ho. Nelze totiž zanášet sklad nábytkem, který nepoputuje k potřebným, ale na sběrný dvůr. „Jsme vděční za každý dar, ale naše možnosti jsou omezené kapacitou skladovacích prostor a logistiky. A nerada bych, aby někteří zneužívali banku jako službu likvidace vlastního odpadu,“ zdůraznila ředitelka

Novou službu lze podpořit i finančním darem, který pokryje provoz banky. Darovat lze také drobné ruční či elektrické nářadí a pomůcky k natírání a lakování včetně akrylových barev. V neposlední řadě se lidé mohou přihlásit jako dobrovolníci.

Nábytková banka funguje na stejném principu jako ta potravinová. Nedaruje nábytek napřímo, ale přes organizace, se kterými má uzavřené smlouvy, ať už se jedná o sociální služby či sociální odbory měst. „Zatím máme převis nabídky nad poptávkou. To je ale způsobeno tím, že službu teprve rozjíždíme. Rozhodně se nebojím toho, že se nábytek bude hromadit,“ podotkla Večerníková.

Do budoucna by rádi v prostorách vybudovali i chráněnou dílnu, ve které by nábytku vdechli druhý život. „Často stačí darovaný kus natřít, trochu nazdobit a je tu nový nábytek s příběhem, který potěší budoucího majitele,“ nastínila plány ředitelka banky. „Práce to je úžasná, protože je smysluplná, a já jsem z ní nadšená, protože můžeme pomoci těm, kteří to opravdu potřebují,“ uzavřela vyprávění Jitka Večerníková.

Zápřah pokračuje i v Potravinové bance Libereckého kraje. Jelikož jsou zavřené školy, do banky putují potraviny jako ovoce, zelenina či mléčné výrobky, které byly původně určené na svačiny dětem. Stále se zvyšuje počet potravinových balíčků, které zde připravují. „Poptávka je vysoká. Mezi prioritní skupinu nadále patří maminky – samoživitelky, které pracovaly na dohodu a najednou se ocitly bez příjmu. Plus přibývají vícečlenné rodiny a zavážíme balíčky i seniorům,“ popsal situaci ředitel potravinové banky Josef Vlček.

Banka v únoru distribuovala na 400 000 roušek jak mezi odběratelské organizace, tak i ty, které se starají o lidi v nouzi. „Minulý týden přišlo 100 000 respirátorů, ty putovaly k našim odběratelům a obcím Libereckého kraje,“ dodal Vlček.