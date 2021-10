Volby nejvíce táhly v Pěnčíně, kde volilo 81,2 % procent lidí. Přes 80 procent se dostala účast už jen ve Vlastibořicích a Šimonovicích. Naopak nejmenší zájem projevili voliči v Jindřichovicích pod Smrkem. Je to jediná obec na Liberecku, kde se účast nedostala ani přes padesát procent (49,1 %).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.