Kvůli dovolené bude v Hodkovicích nad Mohelkou zavřená téměř dva týdny lékárna U Anděla Strážce.

Lékárna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pro léky budou muset občané jinam od 24. června do 6. července. Po červencových svátcích bude otevřeno v běžné pracovní době. Od úterý do čtvrtka od 8.00 do 15.30 a v pátek od 8.00 do 15.00.