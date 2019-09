Speciálním hostem večera bude navíc liberecký dětský sbor ZUŠ Severáček, se kterým vokální ansámbl během pondělního workshopu nastudoval společné vystoupení. Vyprodaný koncert v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích odstartuje sedmitýdenní štaci festivalu na 15 místech Libereckého a Ústeckého kraje a v saském pohraničí.

Jedna z největších hvězd mezi světovými vokálními soubory loni oslavila půl století na světové scéně. V květnu 1968 jej založila šestice zpěváků z Královské koleje v Cambridge a celých padesát let zpívá ve složení dva kontratenoři, dva barytony, tenor a bas. Hejnické festivalové vystoupení bude letošní jedinou zastávkou tohoto unikátního ansámblu v České republice, nikoli však první.

„Máme velice příjemné a milé vzpomínky na naše předešlá vystoupení v České republice. Zpívali jsme v Praze, Znojmě nebo v Brně. České publikum je nesmírně velkorysé,“ říká jeden z členů The King’s Singers Christopher Bruerton.

Britský soubor pravidelně spolupracuje s dětskými sbory napříč kontinentem. Pro své festivalové vystoupení si ansámbl zvolil liberecký Severáček. „Stejně jako děti benefitují ze spolupráce s námi, podobně přínosné je to i pro nás. Většina z nás vyrůstala podle anglické sborové tradice, což znamená, že jsme jako malí kluci zpívali tři hodiny denně, sedm dní v týdnu po mnoho let. Sami víme, jak výjimečné to je být součástí silné hudební komunity,“ dodává další z pěvců Julian Gregory.

NABITÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM

Z Hejnic se festival přesune do Německa. V pátek se v žitavském Johanniskirche znovu představí liberecký Severáček, v sobotu vystoupí v Cisterciánském opatském klášteře v Ostritzu český soubor Tiburtina ensembl. Druhý festivalový týden nabídne tři koncerty na domácí půdě v České Lípě. V pondělí 23. září se diváci mohou těšit na vystoupení výtečného houslisty a současného uměleckého garanta Lípy Musicy Josefa Špačka, kterého v bazilice Všech svatých doprovodí první houslista Berlínské filharmonie Noah Bendix-Balgley. Svatováclavský koncert obstará v sobotu 28. září v kostele Mistra Jana Husa ukrajinský rodák Alexander Hrustevich, jeden z nejlepších hráčů na knoflíkový akordeon a neděle bude patřit programu s Purgatio. Středověkou a renesanční inspiraci Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a videoartu bude hostit českolipská bazilika.

Festival nabídne do 26. října dvacet akcí a vstupenky rychle mizí. „Z celkové letošní kapacity cca 5000 míst je před zahájením festivalu v prodeji poslední pětina vstupenek, třetina koncertů je prakticky vyprodána nebo na ně zbývá jen posledních pár kusů vstupenek,“ upozorňuje mluvčí festivalu Lucie Johanovská.