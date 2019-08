Hejnice na Frýdlantsku našly způsob, jak se postarat o opuštěné hroby, na jejichž péči v současnosti nemá město dostatek zaměstnanců. V rámci městského projektu je tak možné stát se opatrovníkem starých německých hrobek, o které nikdo z potomků nejeví zájem.

V Hejnicích můžete adoptovat opuštěný náhrobek. | Foto: Město Hejnice

„Nehledáme plátce, kteří by museli hrobku platit, případně investovat velké částky do stavebních oprav, ale ty, kteří by měli zájem se o tento druh vzpomínek trošku postarat,“ sdělil na webových stránkách města starosta Hejnic Jaroslav Demčák s tím, že jde především o údržbu zeleně, výzdobu hrobek nebo menší stavební úpravy. Více informací mohou zájemci získat přímo na městském úřadě u starosty nebo u vedoucího projektu Adopce hrobek Milana Votavy.