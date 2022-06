Původní vodní prvky byly už zastaralé, nevyhovovaly a i povrch vodního světa potřeboval opravy, vždyť poslední rekonstrukcí prošel vodní svět v roce 2002. Lidé ale o oblíbenou keramickou ruku, žížalu nebo obří rybu nepřišli, neboť jsou prvky nyní rozmístěné v areálu dětského koutku. Rekonstrukce vodních prvků není jedinou letošní novinkou. Začátkem roku byly v koutku také kompletně vyměněny povrchy asfaltových komunikací na dopravním hřišti i dopadové plochy pod herními prvky, třeba houpačkami nebo kolotočem.

V plánu pro letošní rok je také zhotovení projektové dokumentace na nové bistro, které by více odpovídalo aktuálním gastro trendům a poptávce. Bistro, jehož stavba by mohla začít již v průběhu příštího roku, bude sloužit nejen návštěvníkům hřiště, ale i veřejnosti a kolemjdoucím turistům. Stejně jako současný stánek, kde si můžou koupit něco na osvěžení či na zub nejenom návštěvníci koutku, ale i lidé mířící do lesů Lidových sadů.

„Velice nás těší, že i po téměř sedmdesáti letech je Dětský koutek stále oblíbeným výletním cílem mnoha nejen libereckých rodin. Díky nové spolupráci města Liberec a Libereckého kraje se nám úspěšně daří ho zvelebovat a jeho návštěvnost stále roste. Jen letos jeho branami prošlo více než 11 000 dětí. Zároveň jsem velice rád, že se nám podařilo stavební práce dokončit v plánovaném termínu a děti si mohou užívat vodních radovánek hned s nástupem prvních letních dní,“ uvedl David Nejedlo, ředitel liberecké Zoologické zahrady, pod kterou dětský koutek spadá.

V případě hezkého počasí je Dětský koutek otevřen každý den včetně víkendů od 9.00 do 19.00 hodin. Za celodenní vstupenku s možností opustit areál v průběhu dne děti od 2 let zaplatí 60 korun a jejich dospělý doprovod 30 korun. V areálu lze půjčit odrážedla, kola, šlapadla či autíčka za 10 korun na půl hodiny anebo se projet vláčkem nebo na malém ruském kole za 20 korun za jízdu.