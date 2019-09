Na chrastavském sídlišti Střelecký vrch se intenzivně pracuje. Opravami procházejí všechny zdejší komunikace.

Momentálně probíhá výměna obrub u chodníků. Postupně by mělo dojít k rozšíření silnice, aby byla pohodlnější pro řidiče, a vzniknout by mělo i dalších 25 parkovacích míst. Chodci se dočkají vyvýšeného přechodu. Na počátek října je naplánována pokládka živičného povrchu, která si vyžádá uzavření komunikace. Práce na Střeleckém vrchu by měly být hotovy ke konci listopadu.