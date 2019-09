„Nedá se říct, že by tam byly problémy v tom smyslu, že by docházelo k haváriím. Když tam ale vjede kamion, na každou stranu zbývá prostor zhruba deset centimetrů,“ popsal chrastavský starosta Michael Canov.

Chrastava vidí příležitost v chystané rekonstrukci místního nádraží, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty. Během oprav by se mělo zmodernizovat zabezpečovací zařízení, promění se také uspořádání nástupišť, kdy některé vlaky budou nově zastavovat přímo u nádražní budovy a přilehlé autobusové otočky.

Pro lepší cestu do průmyslové zóny už je v plánu zrušení stávajícího podchodu, který ústí v nádražní budově, a vybudování nového, který povede až na druhou stranu nádraží. Nový podchod už železničáři do svých plánů zahrnuli, město teď jedná o tom, aby plány obsahovaly i rozšíření viaduktu. „Je to místo, které vzniklo před sto lety. Od té doby se doprava proměnila, viadukt ale ne. Pokud se to neudělá nyní, neudělá se to dalších sto let. Záležet bude na tom, jak se rozhodne Správa železniční dopravní cesty,“ řekl Canov.

Stejně tak zatím není jasné, zda bude státní organizace po městě chtít finanční spoluúčast. Ta se letos stala předmětem sporu například v Liberci, kde železničáři plánují opravu podchodu u Home Credit Areny. Na rozšíření podchodu a navazující úpravy ale mělo město přispět 16,5 miliony korun. To zastupitelé odmítli a pověřili primátora, aby o výši příspěvku ještě vyjednával.

Pokud jde o Chrastavu, zde se podle starosty Canova o penězích ještě nehovořilo. „Akce se zatím projektuje, předpokládám, že pak přijdou nějaká jednání,“ poznamenal.

Kromě chrastavského nádraží se má zrekonstruovat i navazující trať a také nádraží v nedalekém Hrádku nad Nisou. I zde se má zmodernizovat zabezpečovací zařízení, nástupiště nebo informační systém.

„U obou připravovaných investičních akcí byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a požádalo se o územní rozhodnutí. Zahájení vlastní realizace po dokončení všech potřebných úkonů předpokládáme na konci roku 2022,“ informovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Vedení Chrastavy by následně rádo využilo toho, že během prací bude provoz na trati z Liberce do Hrádku a dále do Německa zastavený, k další investici. „Chceme připravit velký projekt, který se týká přejezdu v Andělské Hoře, s nímž jsou problémy,“ dodal starosta. Podle něj se bude muset změnit celé okolí přejezdu, aby vyhovoval příslušným normám. Na tyto úpravy by už ovšem měly jít peníze z městské kasy.