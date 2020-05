Možnost příměstských nebo pobytových táborů nabízejí organizátoři na Českodubsku. Příměstské pro děti, pobytové jsou určeny jak pro děti samostatně, tak i pro celé rodiny.

Příměstské tábory budou fungovat od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Děti zažijí týden plný zábavných pokusů, her a poznávání. Program je připraven uvnitř i venku. V ceně tábora budou pomůcky a celodenní výlet. Dále každý den teplý oběd a pitný režim. Tyto příměstské tábory jsou určeny pro předškoláky a děti z prvního stupně základních škol.