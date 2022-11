První listopadová sobota se nesla v Českém Dubu na Liberecku v rybářském duchu. Proběhl zde totiž tradiční výlov rybníka na líhni. Za jeho organizací stojí českodubský rybářský spolek, který je součástí Českého rybářského svazu. „Zabýváme se chovem pstruha potočního a jeho návratem do volné přírody. Dále chováme pstruha duhového a sivena amerického,“ sdělil předseda spolku Václav Nedvěd. Každý rok vytřou přibližně 1 000 kusů ryb a starají se o 300 000 jiker, ze kterých se líhnou malé rybky.

Samotnému výlovu předcházelo pomalé odpuštění rybníku. Ryby se nahnaly do loviště v podobě betonového koryta a odtud je rybáři chytali a přendávali do připravených kádí. „Nejsme produkční rybářství. Akci pořádáme hlavně pro místní a můžeme se pochlubit netypicky poskládanou osádkou ryb,“ doplnil Nedvěd.

Libereckou přehradu opustili rybí obyvatelé. Výlovu přihlížely desítky zvědavců

Návštěvníci začali přicházet od božího rána. Výlov rybníka patří k událostem, které oživují komunitní život v městě na severu. „Jsme místní a chodíme každý rok, je to pro nás taková tradice. Dnes k obědu budou pstruzi,“ podotkla se smíchem Petra Rosická s tím, že i na štědrovečerním stole nebude chybět úlovek od zdejších rybářů.

Lidé si mohli vybrat mezi kaprem a pstruhem duhovým. Káď s druhou jmenovanou rybou, jejíž maso má oproti kaprovi trochu jinou chuť, obsluhoval Jan Bulíř. U kádě stála fronta a lidé hlásili, kolik ryb si chtějí koupit. Rybář následně vylovené kousky klepl, aby sebou neházely na váze. „Připadám si, jako by už byly Vánoce,“ okomentovala atmosféru jedna z divaček.

Jak plynul čas, postupně přicházelo více diváků, aby mohli vidět rybáře přímo v akci. Mezi nimi nechyběly v hojném počtu ani děti. Pro ně si připravili organizátoři akvárium, ve kterém plavaly čerstvé úlovky. „Přijeli jsme se synem z Paceřic. Loni jsme se o události dozvěděli až po jejím konání, tak je to pro nás letos premiéra. Určitě ochutnáme uzenou rybu a ani domů nepřijedeme s prázdnou,“ podotkl Martin Kocour.

FOTO, VIDEO: Cvikovští rybáři si dali do těla. Pivovarský rybník je vyloven

Na místě nechybělo ani občerstvení v podobě rybí polévky, uzených ryb z udírny či grilovaných klobásek. Žízeň pomohl zahnat pěnivý mok a k poslechu zahrála kapela Zapití. „Kousek odtud v Kněžičkách máme chalupu a jelikož ji musíme zazimovat, spojili jsme příjemné s užitečným,“ svěřila se Jana Vykoukalová, která si odnášela v igelitové tašce pár rybích úlovků. „Klasické ryby tolik nejíme, převážně lososa. I na Štědrý den servíruji místo ryby řízek s bramborovým salátem. Pro letošek zvažuji, že bych vyzkoušela uvařit rybí polévku,“ dodala.

Do konce roku plánuje spolek vánoční prodej ryb na líhni, který proběhne 21., 22. a 23. prosince od 9 do 16 hodin. Zájemci budou mít na výběr kapra, amura či pstruha. Každý pátek od 16 do 18 hodin probíhá na líhni prodej pstruhů. Rybáři doporučují vzít si s sebou vlastní tašku nebo ještě lépe vhodnou nádobu odpovídající velikosti dle druhu a počtu ryb. „Příroda jistě ocení, že nebude zbytečně použitá nová igelitová taška,“ řekl předseda.