Silnice je ve správě Libereckého kraje. Vedle něj se na obnově budou finančně podílet Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost. Frýdlant částkou 42 milionů korun, FVS částkou 32 milionů korun.

Kodešova ulice patří k ulicím s nejrozbitějším povrchem ve Frýdlantu. Kolem této velmi frekventované komunikace nevedou chodníky a chůze po ní je nebezpečná, zvláště pak při zhoršených světelných podmínkách. Proto bude Město Frýdlant během obnovy této ulice investovat také například do chodníků a veřejného osvětlení.

Vedle toho bude zainvestuje Frýdlant také do výstavby dešťové a splaškové kanalizace, veřejné části kanalizačních přípojek, vodovodu a veřejné části vodovodních přípojek. Rekonstrukce ulice je rozdělena do tří částí. Důvody k rozdělení obnovy Kodešovy ulice do tří etap jsou dva - finanční a organizační. Součástí rekonstrukce ulice bude hned v první, tedy letošní etapě, také rekonstrukce železničních přejezdů.