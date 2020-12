Zprovoznění silnice provázely průtahy, nejprve se stavba zdržela kvůli pandemii koronaviru, pak otevření tříkilometrového úseku zdržely dokončovací práce.

„Přeci jenom bude úterý 8. prosince daleko vhodnější den na první premiérovou jízdu po novém v Oldřichově v Hájích. Kdo by tam chtěl jet už v pátek, že? Aspoň tam nebudeme muset kličkovat mezi tolika dělníky a bagry, kteří tam ještě budou v počátku otevření pracovat na chodnících a zařízeních silnice,“ reagoval na týdenní zdržení starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Stavební firma totiž začátkem měsíce uvedla, že pro osobní auta bude komunikace průjezdná už od 5. prosince. Pro autobusy a ostatní dopravu měla být zpřístupněna od 7. prosince. Dokončovací práce bude firma dodělávat ještě za provozu. Hotovo by mělo být do poloviny prosince. Firma v rámci obnovy mění konstrukci vozovky, opravuje odvodnění komunikace, buduje novou dešťovou kanalizaci a vymění šest stávajících propustků. Součástí stavby je také nové svislé a vodorovné značení.

„Lepší je otevření posunout než riskovat, že se stane nějaká nehoda. Největší pozitivum je samozřejmě to, že nebudeme muset už z nebo do Liberce jezdit přes Frýdlant. Cesta bude kratší a rychlejší. Největší posun ale vidím ve vybudování chodníků, protože to bude bezpečnější jak pro chodce, kteří tam chodili dosud po silnici i bez reflexních prvků, tak pro řidiče, kteří na ně museli dávat pozor,“ vysvětlil Demčák.

Podobně to vidí i hejtman Martin Půta. „Na stavbě jsme spolupracovali s městem. Kraj dělal silnici, město kanalizaci a chodníky. Ty by měly zklidnit dopravu a umožnit pěším v bezpečí se dostat k restauraci U Kozy a pak dál do Jizerek,“ uvedl.

Kromě obyvatel Frýdlantského výběžku se ještě do konce roku uleví cestujícím z Osečné a Českého Dubu do Liberce. Silničáři totiž na zimu otevřou cestu z Horního Hanychova na Výpřež, po které jezdí řidiči na Ještěd i do obcí na druhé straně kopce. Kvůli rekonstrukci je hojně využívaná silnice několik měsíců uzavřená. Auta úsekem opět projedou od 13. prosince. Zpřístupněna bude ale jen do 5. dubna, kdy se tam vrátí dělníci. Práce měly skončit do začátku letních prázdnin. „Termín je potvrzený. Silnice bude otevřená až do jara. Práce tam probíhají svižným tempem, takže by nemělo dojít ke zpoždění,“ zmínil krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták.

Podle starosty Osečné to bude pro místní ohromná úleva. „Normálně nám to trvá do Liberce 25 minut. Teď, když to musíme objíždět přes Hodkovice, je to delší jak v kilometrech, tak v čase. Navíc na hodkovické silnici je často nějaká nehoda, takže se tam musí čekat. Provoz zdržují také omezení při rekonstrukci křižovatky Rádelského mlýna,“ vylíčil Deníku starosta Jiří Hauzer.

Rekonstrukce zmiňované křižovatky Rádelský mlýn je asi v polovině. Hotovo má být do 20. prosince, kdy začne na stavbě přestávka a silniční provoz se tam vrátí dočasně do čtyř pruhů. Další práce by měly začít 14. února příštího roku. Sjezd na Jablonec zůstává zavřený.