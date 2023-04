Na základě rozhodnutí České pošty dojde od 1. července k uzavření tři sta poboček z ekonomických důvodů. Liberec, kde aktuálně funguje dvanáct poboček, tak o šest přijde. A zatímco pošta ve Vratislavicích „utekla hrobníkovi z lopaty,“ pobočka v obchodním centru Géčko takové štěstí neměla.

Pobočka České pošty v libereckém Globusu. | Video: Jiří Louda

A právě tento krok rozlítil část obyvatel nejen z přilehlých sídlišť, kteří využívají tuto pobočku. Její výhodou je totiž dlouhá otvírací doba i o víkendech, bezbariérový přístup s parkovištěm a Czech Point. Obyvatelé Liberce se proto spontánně během velikonočních svátků rozhodli pořádat petice. Obcházeli domácnosti v Růžodole a podařilo se jim nashromáždit stovky podpisů. Petici určenou radním města následně odevzdali po Velikonocích na magistrátu. „Pošta v Globusu mi dává jako jediná smysl z těch poboček, které chtějí zrušit, aby byla zachována,“ podotkl Karel. „To snad nemyslí vážně! Vždyť ta v Globusu je nejvytíženější ze všech vůbec a je lehce dostupná pro všechny,“ netajila rozhořčení Tereza.

Náměstkovi primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petru Židkovi vadí naprostá nekomunikativnost České pošty se samosprávou. Samotné vedení město se o rozhodnutí České pošty dozvědělo zprávou v datové schránce. „Za mě naprosto nepřijatelné, aby byla pobočka v Globusu zrušena. Jsou tím porušeny všechny logické postupy, jak má fungovat Česká pošta,“ zdůraznil. Náměstek primátora Jiří Janďourek připomněl negativní důsledky ve spádových oblastech kolem Liberce.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka mají radní města do konce dubna čas na vyjádření, které pobočky v Liberci je žádoucí zachovat. Počet zrušených poboček se ale nezmění, rada města má určitou možnost změnit místa. „Chceme znát konkrétní údaje o provozu jednotlivých míst, aby bylo jasné, podle čeho Česká pošta rozhoduje. Tato elementární data nemáme. Těžko pak můžeme rozhodovat o tom, která místa zachovat a která budou uzavřena,“ zdůraznil Zámečník. Ten si osobně umí představit, že by byla zrušena pošta u vlakového nádraží a přesunuta do libereckého Františkova, kde by měla pobočka zaniknout.

Při prvotním oznámení záměru rušení poboček došlo ke dvěma záměnám. Jedna z nich se vyskytla právě ve Vratislavicích nad Nisou, části krajského města. „Došlo k záměně v publikovaném seznamu, byla to naše administrativní chyba,“ omluvil podnik mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Vratislavice jsou městským obvodem Liberce, platí tedy pro ně stejná pravidla jako pro samostatnou obec. Jedna pošta v obci má podle rozhodnutí pošty zůstat. „Rychlá reakce stála za to. Pro městské části budou platit stejná pravidla jako pro samostatné obce, takže pošta u nás zůstává,“ doplnil starosta městské části Lukáš Pohanka.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu.

Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou.

„Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ dodal pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.