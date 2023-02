Uzavírka platí dnes od 11 hodin do zítřejších 14 hodin. Termín může být podle stavu vozovky a vývoji počasí změněn.

Na základě předpovědi intenzivního spadu nové vrstvy sněhu dojde k uzavření sil. I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hranice s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 t.Zdroj: ŘSD Libereckého kraje

„S ohledem na plánované uzavření silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova doporučujeme řidičům nákladních vozidel nad 3,5 t se řídit podle proměnného dopravního značení a využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35," informovalo Ředitelství silnic a dálnic Libereckého kraje na Twitteru.

„Tímto apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili uvedenou trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem. Všichni řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu způsob jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu, tedy zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy, lopatu a podobně,“ upřesnila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Kvůli špatné sjízdnosti je v kraji omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Na Liberecku zůstává pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. Uzavřená je pro kamiony také silnice třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Do Hrádku musejí řidiči kamionů jet po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

Nově v úterý silničáři pro veškerý provoz uzavřeli silnici třetí třídy z Albrechtic u Frýdlantu do Horního Vítkova u Chrastavy. Auta neprojedou čtyřkilometrovou alejí minimálně do 15. února, a to od odbočky ze silnice 13 na Albrechtickém kopci. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, na silnici jsou závěje a ze stromů obalených silnou vrstvou sněhu a ledu se odlamují i velké větve.

V Libereckém kraji je dnes ráno oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami, které v nižších polohách přecházejí ve sníh s deštěm. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré, ve vyšších polohách se zbytky sněhu, které mohou klouzat. Teploty se pohybují od minus tří do pěti stupňů, na Českolipsku fouká silný nárazový vítr, v horách zatím jen mírný. Teploty podle meteorologů vystoupají maximálně k pěti stupňům, přeháněk bude s postupem dne přibývat a vítr bude zesilovat. V nárazech může přesáhnout i 70 kilometrů v hodině.