„Je to prostě hrůza. Kolony jsou jak na objezdu centra, tak přímo ve středu města. Projet kolem radnice je v poledne snad za trest. Dostat se z centra pryč je s uzavřením Sokolovské i Jablonecké skoro nemožné,“ řekl z vlastní zkušenosti Marek Podzimek.

Město argumentuje tím, že u části dopravních staveb na území Liberce není jejich investorem ani zadavatelem. Proto nemá šanci vždy a hlavně přímo ovlivnit, jaký termín rekonstrukce a omezení dopravy zvolí jiný investor. „Příslušné odbory města se snaží termíny jednotlivých dopravních staveb vždy koordinovat i se všemi ostatními správci komunikací a zadavateli, například státním Ředitelstvím silnic a dálnic ČR nebo Libereckým krajem. Během stavební sezóny se ale v některých měsících přesto může stát, že počet rekonstrukcí a s nimi souvisejících dopravních omezení je vyšší, protože se potkají v termínech s jinými investičními akcemi ostatních investorů,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení Tomáš Tesař.

„Během stavební sezóny se ale v některých měsících přesto může stát, že počet rekonstrukcí a s nimi souvisejících dopravních omezení je vyšší, protože se potkají v termínech s jinými investičními akcemi ostatních investorů,“ dodal.

Náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc si uvědomuje, že je současná situace pro řidiče „otravná“, ale město podle něj musí udržovat a opravovat silnice neustále. Dobrou zprávou pro motoristy je podle něj to, že část z právě pokračujících staveb bude brzy dokončena. „Za pár dnů bude hotovo a pak si na to ani nevzpomeneme. Alespoň do okamžiku, než budeme muset provést další rekonstrukce na jiných úsecích silnic, po kterých denně jezdí tisíce aut,“ dodal Šolc.

Z celkem devíti dopravních staveb, které provádí město, bude většina z nich hotová do konce října. Některé z rekonstrukcí ale potrvají až do konce listopadu. A to včetně dopravních omezení, která s nimi úzce souvisí.

Město přiznává, že se dostalo do „pasti uzavírek“. Hlavními důvody je to, že se nepovedlo ideálně sladit termíny oprav s dalšími investory. Na tom chce vedení Liberce v budoucnosti zapracovat. „Bohužel to není poprvé, kdy se Liberec dostal do podobné prekérní dopravní situace. Rád bych poprosil řidiče o trpělivost a ohleduplnost. A současně se jim jako primátor Liberce omluvil. Ač není vždy vina jen na straně města, rozhořčení nejen Liberečanů rozumím. Je na nás, abychom majitele silnic do budoucna vyzvali k lepší koordinaci a přemýšlení při plánování uzavírek,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Aktuálně se musí řidiči připravit na uzavírky v Plužní ulici, kde začne obnova povrchů a přilehlých ploch, hotovo bude 14. listopadu. Ve Slovanském údolí probíhá zase rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vše by mělo být dokončeno do konce října. V sousední Javorové ulici následně bude upraven povrch na zimní období, na opravu bude navazovat další etapa opravy inženýrských sítí a povrchů. Částečné omezení bude čekat řidiče také v ulici Ondříčkova, kde se bude opravovat opěrná zeď. V ulici Jablonecká probíhá oprava silnice, úsek by měl být průjezdný na začátku prosince.

Uzavírky v libereckých ulicích



Ulice Tanvaldská v úseku od ulice Hedvábná až po Novou Rudu

Důvod uzavírky: Bude opravena komunikace. Realizuje ŘSD

Termín uzavírky: červen 2021 – říjen 2021 – částečná uzavírka

Ulice Sokolská

Důvod uzavírky: Bude opraven vodovod a kanalizace s následnou obnovou povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení

Termín uzavírky: 16. března 2021 – 30. září 2021 – úplná uzavírka

Oprava inženýrských sítí: březen – červenec 2021, stále trvá

Ulice Srbská

Důvod uzavírky: Proběhne oprava kanalizace a vodovodu a poté obnova povrchu komunikace

Termín uzavírky: 7. června 2021 – 31. října 2021

Ulice Slovanské údolí, Javorová a okolní ulice

Důvod uzavírky: Oprava vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu a následně oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení.

Termín uzavírky: 12. dubna 2021 – 28. listopadu 2021. Oprava komunikace je přesunuta na rok 2022.

Ulice Ondříčkova

Důvod uzavírky: Proběhne oprava opěrné zdi a vyvolané přeložky stávajícího kabelového vedení ČEZ, CETIN a veřejného osvětlení

Termín uzavírky: Květen 2021 – říjen 2021 – úplná uzavírka

V roce 2022 bude pokračovat rekonstrukcí inženýrských sítí

Ulice Plužní

Důvod uzavírky: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, STL plynovodu a poté oprava povrchu a přilehlých zpevněných ploch

Termín uzavírky: 22. března 2021 – 31.října 2021 úplná uzavírka

Ulice Jablonecká a Klášterní

Důvod uzavírky: Bude opravena komunikace. Realizuje ŘSD

Termín uzavírky: 18.října 2021 – 30. listopadu 2021. Jedná se o úplnou uzavírku s povolením průjezdu MHD a PAD.

Ulice Norská

Důvod uzavírky: Obnova chodníku v místě provedení výkopu a pokládky nového vedení dešťové kanalizace v délce 6 m. Obnova chodníku souvisí se stavbou křižovatky Letná x Stračí.

Termín uzavírky: do 30.října