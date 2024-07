Kvůli havárii kanalizace v prvním červencovém týdnu je uzavřená Dvorská ulice v Liberci, jakmile se povede problém vyřešit, město tam naváže opravou silnice, chodníků i autobusové zastávky a uzavírka tak potrvá zřejmě minimálně do konce srpna.

Neplánované uzavření Dvorské ulice výrazně zkomplikovalo dopravu v této části Liberce, kvůli modernizaci zastaralých rozvodů teplárny se tu uzavírají částečně i úplně další ulice v okolí. Od začátku července je částečně uzavřená Aloisina výšina, která se v první polovině srpna uzavře úplně, k úplné uzavírce ulice Na Výšinách dojde 15. července a potrvá až do konce měsíce a úplná uzavírka se týká i ulice Franklinova.

Komplikace v místě čekají nejen řidiče, ale i pasažéry hromadné dopravy, z důvodu uzavírky Dvorské ulice pojede autobus linky 21 po objízdné trase ulicemi Jablonecká, Kunratická, Hrubínova, Aloisina výšina a dále po své trase. Autobus tak nebude stavět na zastávce Vojtěšská, kterou nahradí Textilana a zastávka Školní bude v obou směrech posunuta do ulice Aloisina výšina. Na objízdné trase linka nezastavuje a jezdit tu budou jenom malokapacitní autobusy.

close info Zdroj: Se svolením DPMLJ zoom_in Mapa objízdné trasy autobusu kolem Dvorské ulice v Liberci.

Po dokončení oprav kanalizace dostane Dvorská ulice podle náměstka primátora Jiřího Šolce nový asfaltový povrch a v prudkém kopci tak nebudou motoristé jezdit po dlažebních kostkách, což bylo nebezpečné hlavně za mokra, uvedl to pro ČTK.

Problémy s podložím ve Dvorské ulici byly dlouhodobé. Před několika lety tam voda pod silnicí dokonce vymlela tak velkou díru, že by se do ní vešlo auto. "Zjistili jsme, že to bylo právě od té kanalizace. Severočeské vodovody a kanalizace ji teď opraví a my pak na to navážeme," uvedl náměstek.

Město zatím neví, kolik za svoji část opravy Dvorské ulice zaplatí, ani kdo ji udělá. Zakázku má teprve vypsanou. Termín pro podání nabídek vyprší 12. července, náklady město odhaduje na 11,5 milionu bez daně.

Mohlo by vás zajímat: Historická vozidla vyrazí do terénu. Začíná letní sezóna nostalgických jízd