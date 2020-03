Práce na křižovatce započaly už v pondělí 2. března, zatím jde o částečnou uzavírku. Zatímco průjezd silnicí I/35 zůstane mezi Turnovem a Libercem průjezdný po celou dobu rekonstrukce, sjezd na Jablonec se 29. března v 15:00 uzavře úplně.

Krajský úřad podle Čápa nezkrátil dobu samotné výstavby, ale dobu, po kterou bude úsek uzavřen úplně. „Když jsme pečlivě posuzovali harmonogram stavebních prací, tak jsme dospěli k názoru, že při efektivním využití pracovní doby a při koordinaci jednotlivých technických postupů lze uzavírku zkrátit o sedm měsíců,“ vysvětlil.

Rozhodnou klimatické podmínky

Původní harmonogram podle něj zahrnoval i dvě zimní přestávky, kdy se stroje mají zastavit úplně. „Když jsme zahrnuli zkušenosti z předchozích zim, věříme, že klimatické podmínky budou přát tomu, aby se i v tomto období dalo pracovat,“ vysvětlil.

Podle ředitele liberecké správy ŘSD Jana Wohlmutha byl harmonogram stavby pečlivě připravený. „Příznivcem zimy nejsem, ale respekt k ní mám a za sebe řeknu, že zimu očekávám,“ zmínil. Podle něj ale nezbývá ŘSD nic jiného, než rozhodnutí respektovat. „Budeme se snažit termín dodržet. Nicméně na prvním místě je kvalita a bezpečnost projíždějících vozidel a lidí, co na stavbě budou pracovat,“ upozornil.

Podobně reagoval i Miroslav Slatinka z firmy Eurovia, která je zhotovitelem. „Snažil jsem se všechny přesvědčit, že ta stavba je náročná, má několik etap, několik záludností. Je to křižovatka, která má čtyři úrovně. Stavba je realizovaná za provozu, musíme dodržovat veškerá technologická pravidla, právní předpisy a vše, co s tím souvisí,“ zmínil.

Na rozdíl od něj ovšem zkrácení uzavírky uvítal jablonecký primátor Jiří Čeřovský. Právě Jablonec byl jedním z měst, které proti původní délce uzavírky protestovalo. „Držím palce zhotoviteli, aby se to v těchto termínech podařilo,“ řekl.

Objízdné trasy

Kvůli uzavírce budou stanovené hned tři objízdné trasy. Do Rýnovic se řidiči dostanou přes Liberec, do Kokonína a Vrkoslavice přes Pěnčín a Maršovice. „Trasa pro tranzitní nákladní dopravu míří z Turnova po silnici I/10 přes Železný Brod a Tanvald do jabloneckých Pasek,“ doplnil krajský mluvčí Jan Mikulička.

Ovlivněny budou také trasy autobusových linek, včetně té mezi Jabloncem a Prahou. „Dálkové linky pojedou ve směru od Jablonce nad Nisou na Maršovice, Dalešice, Pulečný, Kopaninu, Frýdštejn, Jenišovice a turnovské Vesecko,“ dodal Mikulička.

Jako velmi rizikovou vnímají akci i policisté. Uvedl to vedoucí liberecké dopravní policie Jaroslav Řehák. Policie podle něj vyčlení dvě hlídky, které budou hlídat dodržování zákazu vjezdu kamionů do některých úseků. „Každý den budou přímo v terénu dopravní inženýři, kteří budou opatření vyhodnocovat. Bude posíleno i operační středisko,“ zmínil Řehák.

Všichni zúčastnění se shodují, že rekonstrukce rizikové křižovatky je nezbytná. „Od roku 2012 do konce loňského roku v tomto místě došlo ke 150 nehodám, při každé třetí došlo ke zranění,“ upozornil Řehák.