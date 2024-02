O přijetí úvěru na modernizaci bazénu až do výše 750 milionů korun rozhodne Liberec do června. Město bude na základě došlých nabídek dál vyjednávat s Českou spořitelnou a UniCredit Bank. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) zvažují buď dlouhodobý nebo kontokorentní úvěr.

Plavecký bazén v Liberci potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Za výhodnější pro město považuje primátor vzetí kontokorentního úvěru vzhledem k tomu, že radnice mívá obvykle na svých na účtech dostatek peněz. Loni na konci roku na nich Liberec měl 1,2 miliardy korun. "To znamená, počítáme s tím, že kontokorentní úvěr bychom použili jako zálohu, ale při platbách faktur bychom přednostně používali disponibilní prostředky na účtech. Takže bychom pouze platili za rezervaci kontokorentu," řekl primátor.

To by podle něj znamenalo, že by radnice zaplatila výrazně méně na úrocích. Při 750milionovém dlouhodobém úvěru by město ročně na úrocích hradilo zhruba 60 milionů, u kontokorentního by to bylo maximálně 750.000 korun. "Takže máme tady určitou cestu, která bude trochu administrativně náročnější, ale pro město v podstatě velmi ekonomicky zajímavá," dodal Zámečník. Dobré zkušenosti s využitím kontokorentního úvěru mají podle něj u staveb podpořených evropskou dotací, kdy náklady nejprve hradí město ze svého.

Pro Liberec je modernizace bazénu jednou z největších zakázek v jeho novodobé historii. Opravu sportoviště potřebuje - důležitá technologická zařízení dosluhují, střechou zatéká. Nevyhovující je i zasklení budovy, vana hlavního bazénu prosakuje. Bazén čeká i výrazná přestavba. Radnice nyní vybírá firmu, která tuto zakázku získá. Město dostalo šest nabídek, které jsou bez DPH v rozmezí 748,8 milionu až 948,65 milionu. Částečně chce radnice tuto investici hradit z dotací, zatím má příslib 150 milionů od Libereckého kraje. O další dotace Liberec usiluje od Národní sportovní agentury a z programu Státního fondu životního prostředí. Pokud město uspěje, dotace by mohly pokrýt až polovinu nákladů modernizace bazénu.

