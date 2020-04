Suché velké kotce s venkovním výběhem, ošetřovna i místnost na koupání místo vlhké stodoly. Útulek Azyl Pes v Krásném Lese na Frýdlantsku chce pro své svěřence vybudovat nové zázemí, které by jim poskytlo lepší podmínky. Celkové finanční náklady ale dosahují téměř dvou milionů korun. Útulek se proto rozhodl vyhlásit veřejnou sbírku.

„Zatím mě jiné možnosti nenapadly,“ posteskla si vedoucí útulku Kateřina Vojáčková. Liberecký kraj sice každoročně útulek podporuje příspěvkem v maximální výši 150 tisíc korun, to však většinou stačí jen na dílčí opravy. Peníze, které zařízení dostává od obcí a měst za umístění zvířat, pokryjí podle Vojáčkové jen provoz. „Vesnice platí 3,5 tisíce za umístění zvířete, města 6 tisíc,“ uvedla vedoucí útulku.

Projekt podle Vojáčkové existuje na papíře už od roku 2017. V plánu je zbourat stodolu a postavit místo ní novou budovu. „Nutné opravy jako například nová střecha, stropy, izolace prostoru kotců od vlhkosti by byly velice nákladné,“ vysvětlila vedoucí útulku.

V nové budově by kromě třinácti kotců měla být i ošetřovna, malá ordinace, čisticí zóna, místnost na koupání a úpravu psů, dílna a menší kancelář. „Náš útulek vznikl v roce 1992 a na tu dobu měli psi zázemí skvělé. Teď už je to ale někde jinde,“ poznamenala Vojáčková, podle které si psi zaslouží lepší bydlení. „Ne všechny můžeme denně nechat vyběhat nebo vzít na procházku, proto bychom pro ně rádi vybudovali velké kotce s venkovním výběhem, které by se daly vzájemně propojit,“ doplnila vedoucí. Důležitá je podle ní i ošetřovna. „Když máme psa na kapačkách, tak si ho musím brát domů, což není ideální,“ podotkla.

Útulek uvítá nejen finanční hotovost, ale také například stavební materiál nebo práce. „Pokud se přihlásí nějaká firma, budeme také moc rádi,“ upozornila Vojáčková, podle které se bude jednat o dosud největší investici útulku za dobu jeho existence.

„Zatím největší akcí bylo položení zámkové dlažby, pak už šlo jen o dílčí opravy. Svépomocí jsme si také postavili několik kotců,“ sdělila. Peníze se snaží útulek naspořit také prodejem reklamních předmětů. „Z vlastních zdrojů bychom ale peníze střádali nejméně jedenáct let,“ poznamenala Vojáčková.

Útulek Azyl pes v Krásném Lese má momentálně kapacitu čtyřicet psů, volné jsou jen čtyři kotce. Pro finanční podporu je zřízen veřejný sbírkový účet 215794610 / 0600. Stavební materiál přijímá útulek po předchozí telefonické domluvě, případně je možnost si ho v oblasti Libereckého kraje odvézt.