Severní Čechy nyní netrpí nadměrným suchem na celém území regionu, proto případné omezení odběrů nechává na jednotlivých obecních samosprávách. Uvedl to mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf s tím, že příslušné k tomu jsou obce s rozšířenou působností, kterých je v kraji celkem 16.

Sucho v ČR - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Tématem sucha a doporučením dalšího postupu ke zmírnění jeho dopadů na území regionu se zabývala schůzka se zástupci Povodí Ohře, s. p. Výstupem této schůzky je zřízení pracovní skupiny při krizovém řízení, která by se stala do budoucna jednou z komisí Rady Ústeckého kraje. Šlo by o poradní orgán, který přijímá doporučující stanoviska směrem k Radě Ústeckého kraje,“ vysvětlil Martin Volf.