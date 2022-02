Jazairiová, která do Indie pravidelně jezdí, nedávno publikovalo novou knihu s názvem Globalizovaná Indie, kde hodnotí vývoj země za posledních 30 let. Za svou kariéru napsala více jak 20 knih, pracovala také jako novinářka v Československém a později Českém rozhlase.

Česká ambasáda v Novém Dilí, která ji na cenu nominovala, ocenila to, že se vydávala do neznámých oblastí, kde probíhala krize nebo válka a přinášela zajímavé zprávy o tom, co se děje v zahraničí pro obyčejné lidi.