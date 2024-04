O prestižní cenu Global Teacher Prize Czech Republic pro inspirativní pedagogy budou letos bojovat dva pedagogové, konkrétně Jana Urbanová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci a Aleš Benda, školní speciální pedagog a učitel hudební výchovy ZŠ Vratislavice nad Nisou. Postoupili mezi 32 semifinalistů z celkem 283 uchazečů. Jde o doposud nejvyšší účast.

Semifinalisté Global Teacher Prize Czech Republic. | Foto: Deník/VLP Externista

Tato soutěž má za cíl ocenit učitele, kteří mají zájem o komplexní rozvoj žáků, přemýšlejí nad výukou z širší perspektivy a pozitivně ovlivňují učitelskou komunitu. Pro účast v soutěži je nutné zodpovědět dotazy ohledně rozvoje svěřených žáků, vlastního profesního vývoje a způsob práce s rodiči a komunitou školy.

„Svou volbu profesního směru jsem vždy považovala a považuji za výjimečnou. Sesterské a také pedagogické působení vnímám velmi prestižně a jedinečně. Neustále se do práce těším a každičký den mne obohacuje,” uvedla ve svém osobním medailonku Jana Urbanová, která je sama absolventkou střední zdravotnické školy v Liberci.

Svým žákům se snaží studium co nejvíce zpříjemnit a usnadnit: „Společně zvládáme "nástrahy" náročného odborného studia různými formami obohacování výukových metod, jako je například spolupráce nad případovými studiemi, kazuistikami či videy. Dále zpracováváním pracovních listů nebo při tvorbě myšlenkových map. Velmi podporuji skupinovou tvůrčí práci a zejména také práci s chybou,” upřesnila ředitelka.

Zástupce mužského pokolení za Liberecký kraj, Aleš Benda, se jako učitel hudební výchovy při výuce zaměřuje na vnímání světa skrze hudbu a podporuje v žácích vlastní hudební kreativitu: „Z našich hodin mohou žáci odcházet s pocitem, že dokážou hudebně přemýšlet a tvořit bez složité teorie. Základ je v hudebním zážitku, který objevují skrze vlastní prožitek hudby a svoji kreativitu,” popisuje Aleš Benda, absolvent Univerzity Karlovy v Praze.

U svých žáků se snaží vzbudit nejen kladný vztah k hudbě, ale i respekt a pokoru v rámci kolektivu: „Na děti vždy nahlížím v celkovém kontextu jejich originálního příběhu bez zkratek a paušalizujících nálepek. Někdy je to běh na delší trať, ale stojí to za to! Věřím, že výchova a vzdělávání by měly být založeny na humanistických principech, jež vedou k podpoře rozvoje svobodných, myslících, cítících a zodpovědných lidí,” upřesňuje pedagog.

Jména konečných finalistů budou zveřejněná 23. dubna.

