Diskuzní panel s prezidentem ČR Petrem Pavlem na Pražském hradu, setkání s indickou mahárání Radhikaraje Gaekwad či českým ministrem dopravy Martinem Kupkou, návštěva Lobkowiczkého paláce, zámku Nelahozeves a festivalu Colours of Ostrava, workshop v soukromém výukovém vlaku na trase Praha – Ostrava, ale třeba i chůzi po žhavých uhlících. To vše a mnoho dalších dílčích zážitků má za sebou Michaela Svoboda, která se v červenci coby vedoucí projektu Bloom Together zúčastnila mezinárodního Moonshot Young Leaders Camp 2024 pro mladé lídry a inovátory v Praze a Ostravě. To vše pod patronátem a s osobní účastí Yemiho A. D., zakladatele prestižní Moonshot Platform.

Mladá inovátorka uspěla mezi stovkami lidí z celého světa

Michaela Svoboda senzačně uspěla v ostré konkurenci 500 přihlášených mladých osobností ze 70 zemí světa a mohla se tak zúčastnit Moonshot Young Leaders Campu 2024, který se uskutečnil v rámci letošního ročníku Moonshot Awards a byl prvním společným setkáním vybraných mladých lídrů a inovátorů. Všichni díky tomu měli možnost potkat se s významnými osobnostmi a mentory z celého světa, od kterých získávali cenné rady, poznatky a know-how. A občas museli opustit svou komfortní zónu. Například když v rámci workshopu zaměřeného na ovládání a přijetí strachu došlo na chůzi po žhavém uhlí nebo po skleněných střepech.

„Pořád jsem plná dojmů a zpracovávám to v sobě. Těch pět dní na Moonshot kempu bylo úžasných, ale zároveň dost náročných,“ přiznala Míša s tím, že několik dní v kuse mluvila s lidmi z celého světa téměř výhradně anglicky. „Všichni účastníci byli neskutečně zajímaví. Vždyť mezi nimi byly talentované mozky spolupracující s NASA, mimořádně nadaní chemici, experti v oblasti AI, ale třeba i architekti, kteří staví slumy v africké Keni,” popsala. “Mezi našimi mentory byl například úspěšný investor Chris Valeras, který je podle New York Times jedním ze stovky nejvýznamnějších obchodníků světa nebo Carla Piñeyro Sublett, bývalá hlavní viceprezidentka a marketingová ředitelka společnosti IBM. V podstatě každý, kdo se na kempu objevil, je ve svém oboru kapacitou, a to navzdory tomu, že některým z mladých inovátorů nebylo ještě ani osmnáct let,“ vylíčila Míša.

Ona sama je vedoucí projektu Bloom Together, který se soustředí na zlepšování kvality duševního zdraví a péči o něj. Spadá pod Sdružení Tulipan v Liberci a aktivně se snaží řešit s mladými a dospívajícími lidmi téma duševního zdraví a vnášet toto téma do škol a veřejného prostoru. Michaela byla na kempu jednou z mála zástupkyň sociální sféry.

Bloom Together má šanci získat grant v New Yorku