V první chvíli byl zděšený. „Ale skoro ihned jsem si uvědomil, že moje auto by takovou rychlost nevymáčklo asi ani na dálnici. Tak jsem si dokumenty prostudoval ještě jednou a našel důkaz. Když jsem vjížděl do obce, skoro v tu samou chvíli vyjíždělo na druhé straně z obce auto stejné značky, jen SPZ byla jiná. Počítač je spároval. Na turnovském odboru dopravy jsem vše doložil a případ skončil v koši,“ popsal.

Své zkušenosti prozradil Deníku i dnes šestašedesátiletý Jan ze Železnobrodska. „Před lety jsem jezdíval přes Malou Skálu pracovat do Turnova. Jednoho dne jsem více pospíchal a domů mi přišel dopis s fotografiemi. Jel jsem přes obec více než 60 kilometrů v hodině. Fotografie byla natolik průkazná, koukal jsem z auta přímo na radar, že nemělo smysl nic zapírat. Tehdy jsem zaplatil asi dva tisíce korun pokutu,“ vzpomínal Jan.

Srážka se stromem? Na vině je většinou nepřizpůsobení rychlosti

Takzvané úsekové radary tady provozuje město Turnov, které je má v pronájmu v pětiletých cyklech. „Máme základní software, do kterého se provozovatelé radaru snadno připojí,“ popsal vedoucí dopravního odboru turnovské radnice Pavel Vaňátko.

Turnov využívá služeb sedmi radarů. Na Malé Skále jsou dva, každý v jednom směru, podobné to je v Karlovicích. S jednosměrným měřením musí řidiči počítat v Turnově na průtahu městem a v ulici Nádražní nebo ve Ktové.

Zařízení je konstruováno tak, že detekuje a zaznamenává projíždějící vozidla. Informace se zpracuje ve vyhodnocovací jednotce daného stanoviště a dojde k rozpoznání registrační značky vozidla. „Detailní informace je poté zaslána do našeho serveru, kde dojde ke spárování informací z obou stanovišť a zjištění případného přestupku. Informace o přestupku se přeposílá do správní agendy města Turnov,“ popsal Jiří Dlabaja, mediální poradce generálního ředitele společnosti AŽD Praha, provozovatele úsekových radarů. Obě dvě stanoviště jsou vybavena kamerou, detektorem a reflektorem v obou směrech a vyhodnocovací jednotkou.

Problémy s placením nebývají

Odbor dopravy ročně na pokutách vybere v průměru kolem 5,5 milionu korun. „Nejprve zjistíme majitele vozidla. Tomu zašleme důkazy porušení povolené rychlosti. Pak běží 30denní lhůta, do kdy musí buď pokutu zaplatit, nebo udat řidiče, který s vozidlem v tu dobu jel. Pokud by do lhůty nezaplatil nebo dále nespolupracoval, věc je postoupena do správního řízení. Jelikož ale nejnižší pokuta je 1500 korun, nemíváme větší problémy s jejich placením,“ popsal Vaňátko.

Po uvedení radarů do provozu došlo podle statistik v uvedených lokalitách k zásadnímu zpomalení dopravy. I tak je celkově evidováno kolem 700 přestupků měsíčně a nejvíce se na nich podílí řidiči mimo region, kteří o měřeném úseku nevědí a přehlédli značení. Nejvíce porušují řidiči povolenou rychlost na průtahu Turnovem, pozadu ale nezůstává ani Malá Skála. Tady je znát, že obec je letním centrem, počty přestupků jsou tu největší přes letní prázdniny. Poslední čísla ukazují, že v únoru letošního roku na průtahu Turnovem jelo rychleji 106 řidičů, přes Malou Skálu v obou směrech 140.

Foto a pokuta. V Libereckém kraji přibude měřených míst, jde o zdraví

Turnovský odbor dopravy je s prací úsekových radarů natolik spokojený, že letos chtěl spustit provoz dalších. A to v Mašově od křižovatky na Pelešany po křižovatku na Kacanovy, na Malém Rohozci u pivovaru a v Nádražní ulici od křižovatky s ulicí Fučíkova po odbočku ke stavebninám v Ohrazenicích. „Bohužel finanční nabídky provozovatelů se vyšplhaly nad naše možnosti, a tak radary osazené nejsou. Nicméně přemýšlíme, že bychom na jeden úsek radary zakoupili přímo do majetku města,“ doplnil Vaňátko.

Na Malé Skále se v minulosti stalo několik tragických nehod. „Řidiči nyní o radarech ví a upravují tomu rychlost přes obec. Úsekové radary se vyplatily,“ poznamenal starosta obce Michal Rezler.

Radary v majetku či pronájmu měst a obcí jdou mimo rámec Policie ČR. „Jedná se o zařízení, která jsou provozována obecními a městskými úřady, které jejich výstavbu a provoz financují,“ upřesnila Dagmar Sochorová, mluvčí jablonecké policie.