V rámci nízkonákladové expedice nahlédli i do opuštěného maďarského depa. Nechybí zde železniční vozy, které během 2. světové války vozily maďarské Židy na smrt do Osvětimi. Stojí zde i jeden motorový vůz původem z Československa. Jedná se o vůz s označením M221.001, který čeká na cestu domů zpět do Česka. „Mimo halu se nacházel v žalostném stavu další náš motorák, a to věžák M 130.323, který sem byl zavlečen na konci války. Najde se tu i model lokomotivy MAV 301, která se používala zejména v letech 1911 až 1914 a na světě existují už jen dvě takové lokomotivy,“ doplnil.

Dante nyní spojil síly s Filipem Kretschmerem, který stojí za projektem Expediční veteráni. Ten se inspiroval mezinárodní expedicí Trabantem napříč Tichomořím, dokonce se osobně zná s náčelníkem cestovatelských projektů Transtrabant Danem Přibáněm. „Odmala jsem chtěl takto cestovat a projíždět státy a být součástí objevných výprav. Mám za sebou Balkán a jih Evropy,“ svěřil se sedmadvacetiletý kolínský rodák, kterého na urbexu nejvíce láká vedle historie i potenciální možnost proniknout do paranormálního světa. „Rád bych na vlastní oči viděl ukázku paranormálních aktivit, přesvědčil se o jejich existenci na vlastní kůži,“ přiblížil svou motivaci s tím, že urbex ho uchvátil před několika lety.

Aktuálně je trojlístek, který doplňuje dvaadvacetiletá Veronika Panovcová z Brna, ve fázi příprav, na cesty vyrazí v polovině dubna směrem západ Evropy a projedou země jako Belgie, Nizozemsko, Francie a Německo. Mapují místa, která jsou vhodná k návštěvě i vzhledem k poloze. Celou cestu totiž podniknou ve Felicii, plánují spát v přírodě za využití základních dovedností spojených s přežitím v divočině. Důležitou roli pro ně hraje právě ta samostatnost.

„Celý průběh výpravy budeme vysílat na sociálních sítích a rozhodli jsme se zapojit i naše sledující, fanoušky. Ti budou z nabídky lokalit rozhodovat o tom, jaké lokace navštívíme. Kam nás pošlou, tam pojedeme,“ zdůraznil Dante. Ten se vedle průzkumu míst bude věnovat malování takzvaných emočních obrazů. „Jsem empaticky založený a zachycuji to, co na těch místech prožívám. Nechávám na sebe působit atmosféru. Obrazů už mám dvacet,“ osvětlil s tím, že průzkum opuštěných míst pro něj představuje ventilaci, kdy se oprostí od reality a přemýšlí nad příběhem daného místa.

Schránku času se snaží zachytit i prostřednictvím fotografií. Pod svým alter egem si založil profily na sociálních sítích. „Spousta rodáků chodí kolem budov, kde dříve pracovali, a teď jsou zchátralé. Ale nemají čas či odhodlání se tam jít podívat, proto se jim snažím aspoň zprostředkovaně nabídnout možnost nahlédnout dovnitř,“ přiblížil Svoboda. A proto se spolu s kolegy rozhodl, že své zážitky z expedice přetaví v dokument, který bude mapovat navštívená místa. Pokud půjde vše podle plánu, budou ho moci zájemci zhlédnout v polovině května v Zauhlovačce ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí bude i vernisáž jeho obrazů a cestovatelská přednáška. „Snažím se i přemýšlet, zda a jakým způsobem by šel objekt zachránit, vdechnout mu druhý život,“ doplnil Svoboda.

Z dobrovolných příspěvků by pak rádi zafinancovali další expedici. Zároveň by část peněz chtěli investovat do libereckého projektu. „Ať už by šlo o obnovu pomníku, stezky či nějakého místa. Vnímáme to jako příležitost udělat něco pro širokou veřejnost. Těšíme se, jak to vše nakonec dopadne,“ uzavřeli vyprávění členové budoucí výpravy.

