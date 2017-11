Urážky nestačily, použil pěsti. I to je partnerské soužití

Semily – Dvojitá zlomenina čelisti, tržná rána na hlavě, modřiny v obličeji a vyražený zub.

Domácí násilí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Měla smůlu na chlapy, tak to zkusila moderně. Před několika měsíci ho poznala skrze internetovou seznamku. Byl milý, pozorný, třiatřicet let, žádné ucho. Co lepšího, byl skvělý i při prvním a druhém setkání. A netrvalo dlouho a už spolu bydleli. Začalo to pomalu. Nejprve drobnými urážkami. Vzpomněla si, kdy jí nadával poprvé. „Krávo blbá,“ bylo už několik měsíců oblíbené sousloví. Následovaly měsíce psychického teroru, postupně doprovázené také rány pěstí. Nikdy si o pomoc nikomu neřekla, naopak své trápení skrývala i před svými nejbližšími.

Zlom přišel v sobotu 11. listopadu nad ránem. Zbil jí do krve. Nejprve ji urážel a ponižoval. Nijak se nebránila, přesto ji napadl několika údery pěstí do obličeje a hlavy. Až po nějaké době se jí podařilo tajně zavolat pohotovost. Zdravotničtí záchranáři ji odvezli do nemocnice v Jilemnici. „Lékař u ní diagnostikoval dvojitou zlomeninu čelisti, kromě toho měla tržnou ránu na hlavě, modřiny v obličeji a vyražený zub,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Policisté byli nekompromisní. Ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ihned zjistili, že muž byl nedávno odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody pro přečin nebezpečné vyhrožování. Vyšetřování ukázalo, že svou družku navíc neztloukl poprvé. To stačilo. Policisté podali návrh na vzetí do vazby. Poslední incident ženu přiměl k tomu, aby svou situaci konečně začala řešit. „Je politováníhodné, že na chování svého partnera neupozornila dříve ještě před tím, než vše došlo tak daleko,“ poznamenala Ivana Baláková.

Policisté rovněž násilníka vykázali z bytu pro případ, že by na něj soud vazbu neuvalil. Pokud tedy neskončí ve vazbě, nesmí se do místa bydliště své oběti vrátit 10 dnů a toto opatření pak může soud v občanskoprávním řízení na potřebnou dobu ještě prodloužit. Více informací o možnostech pomoci obětem domácího násilí najdou zájemci třeba na webu Intervenčního centra v Liberci intervencni-centrum.cipslk.cz.