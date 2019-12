V Turecku zase uteklo mamince malé dítě k moři. Žena, která ho chtěla zachránit, ale dostala při akci takovou ránu kšiltovkou do oka, že musela být hospitalizována. Jiné klientce pojišťovny, vědecké pracovnici, spadl zase při řešení úkolu v kanceláři v Německu na hlavu obraz. I takové kuriózní události musí řešit pojišťovny.

Uvedené případy zveřejnila ERV Evropská pojišťovna. Jak dodal její mluvčí Michal Štefl, kuriózní nejsou jen samotné pojistné události, ale i přístup některých lidí k jejich řešení. „Jedna klientka například stornovala dovolenou kvůli těhotenství. Jako důkaz ovšem neposlala lékařskou zprávu či fotky z ultrazvuku, ale rodinné snímky od profesionálního fotografa,“ popsal Štefl.

Koňak na koberci

O tom, že podobný přístup není jen výsadou ženské logiky svědčí další příběh. „Klient zrušil dovolenou kvůli úrazu, který si způsobil v autě. Místo lékařské zprávy poslal technický průkaz vozidla, kde mělo k úrazu dojít. Až po opakované urgenci dodal i lékařskou zprávu a storno jsme tak mohli proplatit,“ doplnil Štefl.

Teď v zimě by se lidé měli nechat pojistit nejen kvůli úrazům na sjezdovce, ale i silvestrovským oslavám. „Jedna z našich klientek rozlila na pokoji vaječný koňak. Pojišťovna ale musela uhradit celý koberec, z něhož se skvrnu nepodařilo odstranit,“ doplnil mluvčí. Další ženě proplatila pojišťovna škodu, když si zlomila zub o umělou perlu při narozeninové oslavě.

Na některé újmy se však podle Štefla naopak pojištění nevztahovalo. I to doložil hned několika příklady. V prvním se klient domáhal náhrady za notebook, který mu jeho syn rozsedl na pláži. Aby se na to nepřišlo, přikryl ho osuškou a otci tvrdil, že nechtěl, aby ho někdo ukradl. Smůlu měla i partička, která slavila na Mallorce. „Při návratu do hotelu se ale dostali do hotelového bazénu, kam vylili pivo. Nakonec napadli i přivolanou ostrahu. Několik desítek tisíc korun za vyčištění nakonec museli uhradit ze svého,“ dodal jako varování Štefl.

Nepořídili ani klienti, kteří chtěli stornovat dovolenou, „protože si nevšimli, že se jedná o muslimskou zemi a jako praktikující křesťané by se tam necítili dobře“.

S naprostou kaskádou perliček se pochlubila pojišťovna Allianz. „Během celého letošního roku nám klienti hlásili pojistné události a u toho popisovali, co se stalo, jak se to seběhlo a proč ke škodě nakonec došlo,“ řekl mluvčí pojišťovny Václav Balek a hned některé uvedl. „Z garáže zmizela tříkolka a koloběžka vnučky, kola dcery a manželky a moje sada zimních pneumatik. Auto mi zrovna naboural syn, takže v garáži naštěstí nebylo.“

„Viník se patrně chtěl pokusit o metodu zipu, ale tak nešťastně, že nás od sebe museli odtrhnout až hasiči.“ „Výstražný trojúhelník jsem šel umístit na povinnou vzdálenost 50 metrů, ale než jsem se vrátil, ukradl mi někdo z auta doklady s penězi a zimní kabát, takže jsem zůstal v oranžové vestě.“ „Chtěl jsem se s účastníkem domluvit po dobrém, ale nerozuměl česky. Tak jsem mu trošku ohnul stěrač.“ „Nejprve chytlo uzené a potom celá udírna. Škoda tedy je jak na potravě, tak i na majetku, ale taky finanční, protože uzení si zaplatili sousedi.“

„Udělejte s tím něco“

O kuriózní historky ale neměla letos nouzi ani krajská policie. Paří mezi ně ta z letošních Vánoc. „Policistům volal muž a žádal je o pomoc na zubní pohotovosti v centru Liberce. Sdělil jim, že v čekárně je okolo 40 pacientů, ale sestra jim řekla, že stihnou ošetřit pouze polovinu z nich. Muž s tím nesouhlasil a obrátil se na policisty s žádostí, aby s tím něco udělali,“ připomněl příhodu mluvčí policie Vojtěch Robovský. „Policisté se občas setkají i se zajímavými přáními či vtipnými oznámeními a i s těmi si musí umět poradit,“ dodal policejní mluvčí.