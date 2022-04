„Náhlý úbytek zásob způsobuje fakt, že služby centra Uran začali stále častěji využívat i běženci, kteří nežijí přímo v Liberci, ale přijíždějí si pro humanitární pomoc z okolních měst a obcí s rozšířenou působností,“ uvedla Jana Kodymová, mluvčí statutárního města Liberec.

Neznamená to, že by lidé přestali pomáhat a přinášet potřebné věci. Celkově je ale darů méně, než bylo na počátku krize a to se projevuje.

„Nemáme kapacity na to, abychom dlouhodobě saturovali pomoc i pro běžence ze sousedních měst a obcí. Velmi dobře fungují v rámci obcí s rozšířenou působností třeba Semily. To ale nestačí. Nic ve zlém, ale pokud se do intenzivní pomoci, zejména co se potravin týká, aktivněji nezapojí například kolegové z Jablonce nad Nisou nebo České Lípy, nezbývá nám nic jiného, než omezit výdej potravin a materiální pomoci pouze pro uprchlíky, kteří se usadili přímo v Liberci. Ostatní, ač neradi, budeme muset od 1. května odmítat,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Poptávka po různých věcech, které uprchlíci potřebují, se navíc každým týdnem proměňuje. „Nyní nám akutně chybí kromě trvanlivých potravin, dětské výživy nebo hygienických potřeb, hlavně oblečení pro děvčata a chlapce ve větu 15-18 let. Ale i veškeré kuchyňské nádobí, například hrnce, pánve, sklo, příbory nebo talíře. Nedostatečné jsou u nás i zásoby školních pomůcek pro žáky prvních i druhých ročníků nebo hraček pro děti. Zatímco ještě před pár dny jsme těchto věcí měli slušnou zásobu, teď zkrátka rychle docházejí,“ upozorňuje náměstek Langr.

Za více než měsíc provozu pomohla sbírka v budově Uran několika stovkám běženců. Město Liberec uvolnilo v první fázi na přímou pomoc řešení uprchlické krize 3 miliony korun, dalších pět milionů zastupitelstvo schválilo darovat jako přímou finanční pomoc na Ukrajinu. A to prostřednictvím ukrajinské ambasády v ČR.

V Uranu se zaměstnancům města ve spolupráci s dobrovolníky, zástupci ukrajinské komunity, neziskovými organizacemi města, Potravinovou bankou a také díky podpoře široké veřejnosti povedlo k dnešnímu dni shromáždit odhadem přes 30 tun potravin a hygienických potřeb a dále zhruba stovka dětských kočárků.

„Máme ale stále nedostatek i dalších potřebných věcí. Třeba lůžkovin, dek, prostěradel, ručníků, ale i kuchyňských doplňků. Na začátku jsme se chvíli bránili tomu, abychom brali do zásob větší počet pánví, hrnců a další různé nádobí, aby jich nebyl nadbytek. Po více jak měsíci fungování střediska se však ukazuje, že i tyto zásoby nám docházejí a pokrýt je novými není vůbec jednoduché. Proto moc prosíme všechny lidi, kteří můžou pomoci a přivést sem k nám, do Uranu, jakoukoliv pomoc ze seznamu potřebných věcí, udělejte to, neboť uprchlíci jsou vděční skutečně za cokoliv,“ říkají zástupci jednotlivých organizací a odborů Magistrátu města Liberce, kteří mají humanitární pomoc pro uprchlíky na starosti.

Seznam věcí, které aktuálně nejvíce chybí:

- trvanlivé potraviny

- dětská výživa (sunary, kaše, sušené mléko, přesnídávky apod.)

- oblečení dámské i pánské

- dorostenecké (tj. pro věk 15-18 let) pro chlapce i dívky

- hygiena (vše pro osobní hygienu a prací prostředky)

- lůžkoviny (deky, prostěradla, povlečení apod.)

- ručníky, utěrky

- nádobí (hrnce, pánve, sklo, příbory, hrníčky, talíře apod.)

- dětské kočárky, nočníky, přebalovací podložky apod.

- inkontinenční pomůcky pro dospělé (i seniory)

- školní potřeby pro děti – školní tašky, penály, prázdné sešity, pastelky, fixy, tužky apod.

Uvedené věci je možné doručit osobně do budovy Uran, 1. patro – kancelář registrace (příjem), v úředních hodinách libereckého magistrátu.