Záchranná stanice Archa loni ošetřila téměř 1 600 živočichů. Stále častěji řeší zvířata s příznaky otravy. Uprchlý beran, labuť se zlomeným zobákem a stovky a stovky netopýrů. Pracovníci liberecké Archy měli loni napilno.

Krmení zachráněné labutě sondou. | Foto: Archa Liberec

Ošetřili nejvíce živočichů za posledních třináct let, přičemž více než dvě třetiny se jich podařilo vrátit do volné přírody. „Z 1 575 našich pacientů to bylo 69 procent, což je náš historický rekord,“ poznamenala vedoucí záchranné stanice Archa Ivana Hancvenclová. Na odchyty mnohdy vyráží sama, vyzbrojená pouze chlebem, rukavicemi a mnohdy se musí vzdát i jich.