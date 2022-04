Od příštího týdne začne oddělení kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje s prověřováním jednotlivých ubytovatelů. „Chceme ověřit, zda nasmlouvané prostory splňují základní parametry. Nechceme platit z veřejných peněz takové ubytovatele, u kterých nad ochotou pomoci převažuje businessový zájem,“ zdůraznil Půta.

V Liberci je podle informací města celkem 930 uprchlíků. Téměř je naplněna kapacita bývalého internátu v Zeyerově ulici, kde zřídil náhradní bydlení pro azylanty kraj. Příprava plánovaného buňkového městečka, byla s ohledem na snižující se počet nově příchozích, zatím pozastavena. Nadále se ovšem chystá rekonstrukce bývalého Skloexportu u nádraží, kdy v polovině dubna by měli krajští radní obdržet konkrétní informace o tom, co je třeba předělat a opravit a kolik to bude stát peněz.

Lidé stále mohou přispět na sbírku pro Ukrajinu. Peníze pomohou uprchlíkům

Zatímco ubytovacích míst je dostatek, nedostává se jídla. „V budově Uranu, kde máme sbírku potřebných věcí a potravin, a kde také potraviny vydáváme, chybí základní suché a trvanlivé jídlo. Za týden si pro balíčky přichází přibližně 250 dospělých a denně, vždy tak kolem poledne, už není co rozdávat,“ popsal situaci Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch města Liberce.

Vytěžovat již nelze ani kapacity potravinové banky. Město tak nejspíš na nákup jídla uvolní 3 miliony korun, které má na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny připraveny. I tak veřejnost vyzývá, aby do Uranu přinášeli aktuálně zejména právě potraviny. Sbírka potrvá v Uranu do konce května, kdy bude místo uzavřeno kvůli plánované rekonstrukci budovy.