Po projekci bude následovat debata s dokumentaristou a ředitelem Památníku ticha Pavlem Štinglem. Tato speciální akce připomene i datum 16. října, kdy před osmdesáti lety v roce 1941 opustil Prahu první tisícihlavý židovský transport směřující z pražského nádraží Bubny do Lodže. Vstupenky na předpremiéru jsou v předprodeji na webu a pokladně kina.

Režisér Peter Bebjak svým filmem vyzdvihuje skutečný hrdinský čin dvou mladíků, kteří se vydávají z koncentračního tábora přes hory a nepřátelské hlídky na cestu do rodné země, na území Československa. Jejich cílem však není jen útěk samotný, ale především sepsání a předání zprávy o osvětimském pekle. Nakonec tak jde o základní dokument holocaustu, kterým přesvědčili svět, aby uvěřil.

„Autoři scénáře a režisér Peter Bebjak se rozhodli zpracovat tento unikátní příběh jako poselství především současné mladé generaci. Předpremiéry s besedami a školní distribuci můžeme využít k průzkumu obecného názoru na vnímání odkazu holocaustu dnes. Známe legendy o nevšímavosti politiků a slepotě k varování očitých svědků, kterým se zdravý rozum civilizovaného člověka brání uvěřit. I to byl osud zprávy Vrby a Wetzlera a osvobození Osvětimi,“ podotkl Pavel Štingl z Památníku ticha a moderátor připravované diskuse k filmu Zpráva.

Divák s vězni spoluprožije „normální“ den v koncentračním táboře, skrývání se před hlídkami či doslova nekonečný a úmorný nástup všech vězňů z baráku 9 v mrazivém počasí, když se zjistí, že dva z nich chybí. „Tu bolest, ten strach, to utrpení nepřeneseme na filmové plátno nikdy. Můžeme se o to jenom pokoušet. Důležité je, abychom věděli, co svou snahou chceme říct. Nikdy nedopustit, abychom opakovali stejné chyby,“ řek Bebjak.

Film Zpráva je natočen podle autobiografického Wetzlerova románu Co Dante neviděl. Dvěma mladíky následně sepsaná detailní zpráva o fungování „továrny na smrt“ se v červnu 1944 dostala i do rukou W. Churchilla a F. D. Roosevelta, po válce byla využita v tzv. norimberském procesu. Hlavní role ve filmu ztvárnili Noel Czuczor a Peter Ondrejička ze Slovenska, v další větší roli diváci uvidí i českého herce Jana Nedbala, v menší pak Ondřeje Malého. Z Čech je i architekt snímku Petr Synek, koproducentem za Českou republiku pak Ondřej Zima. Ve filmu si zahrál také slavný britský herec John Hannah, ale i Christoph Bach nebo Florian Panzner či Lars Rudolph z Německa a řada polských herců.