Chuchlíkův návrh vychází z předchozího návrhu dubových lavic pro veřejný prostor vytvořených Kanceláří architektury města Liberce (KAML) a umístěných na několika místech v Liberci, například v Jánské či Maršíkově ulici nebo v zahradě u kostela Sv. Kříže.

U Hokejky přibude přes 50 míst k parkování. Situace je zde kritická

„Projekt je citlivý k místu a navazuje na participaci s obyvateli. Nyní se budují prvky, které nejsou v rozporu s revitalizací vodních ploch. Vše dovrší obnova sítě cest,“ okomentoval projekt Jiří Janďourek za KAML.

Další etapy proměny okolí Veseckého rybníka budou navazovat na práce Povodí Labe, které má v režii odbahnění rybníka a opravy hráze. „Povodí Labe dokončuje projektovou dokumentaci na kompletní revitalizaci hráze a odbahnění Tajchu, které začne koncem příštího roku. Město tím získá investici ve výši zhruba 30 milionů korun, které by jinak muselo zaplatit ze svého rozpočtu,“ doplňuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Potom by se měl tvořit mobiliář podél cesty od hráze, postaví se povalové chodníky, mola do vody i parkoviště.

Začne proměna dolního centra Liberce. Odstartuje ji stavba stání pro auta

Ze studie vytvořené architekty IUCH, která vznikla na podzim roku 2020, dále vyplývá, že se počítá z řešením terénu louky, která bývá často zabahněná. Objevit by se mohla nová pozorovatelna u mokřadu, ale i třeba lesní amfiteátr a nová posezení. Z ankety mezi místními jako palčivý problém vyplynulo stávající parkování, jež snad vyřeší zmíněné nové parkoviště, a přijíždění lidí auty až téměř k rybníku. I to by se mělo změnit.

„Jsem rád, že se po dlouhé době s Tajchem něco děje, i když na celkovou úpravu si budeme muset ještě pár let počkat. Dnes je ve městech běžný standard mít příjemná a funkční místa ke koupání, podobně jako je třeba hrádecká Kristýna. Takový bude doufám i Tajch,“ dodal pravidelný návštěvník Veseckého rybníka a okolí Jiří Bayer.