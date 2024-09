„Vaše obec je zásobována pitnou vodou z úpravny vody Bílý Potok, která musela být kvůli kvalitě vody ve Smědé odstavena z provozu. Přitékající vodu z hor není možné použít na úpravu na vodu pitnou. V současné době je spotřebovávána pouze voda nahromaděná ve vodojemech,“ stálo v prohlášení na webu společnosti.

Obdobná situace nastala i během povodní v roce 2020, kdy došlo k poškození úpravny vody a její provoz by přerušen. „Zásoba by mohla vydržet do pondělního rána. Pokud voda dojde dřív, než bude moci být spuštěna úpravna, tak do obcí budou zavezeny cisterny s pitnou vodou,“ řekl hejnický starosta Jaroslav Demčák.

