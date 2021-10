Technická univerzita v Liberci (TUL) se rozhodla více zaměřit na zavádění výsledků svých vědeckých pracovníků do praxe a prodej jejich nápadů a inovativních technologií. S tím pomůže podnik The University Company, který vznikne do konce roku transformací z Vysokoškolského podniku Liberec.

Vedení univerzity si od agentury pro transfer znalostí slibuje větší úspěšnost v komercionalizaci svých výsledků. Navíc zprostí vědce obchodních jednání a ti se budou moci soustředit na výzkum. „Pokud se jejich nápadů ujmou ekonomové a odborníci na obchodní právo, věřím, že se nám bude dařit snáz oslovovat firmy při spolupráci na projektech a získávat výhodnější podmínky v dravém komerčním prostředí,“ sdělil rektor TUL Miroslav Brzezina s tím, že výsledky snažení se dostaví v řádu několika let.

Podle prorektora pro vědu a výzkum Pavla Mokrého hrají klíčovou roli pro vznik univerzitní firmy také rychlost a flexibilita. „Mnoho vynálezů má nějakou cenu právě teď. Byli jsme toho svědky v době epidemie koronaviru, kdy byl zájem o nanotechnologie, ale za půl roku už poptávka klesne,“ osvětlil. „Spousta vynálezů se nám pak nepodaří komercionalizovat,“ dodal Brzezina.

Centrum poskytne vědcům možnosti, aby cesta vedoucí k prodeji nápadů a technologií byla co nejsnazší a úspěšná. Vědecko-výzkumné týmy získají obchodní podporu a pomoc s vyjednáváním licencí. Zároveň dojde k tomu, že některé patenty škola v budoucnu nebude platit. „Pokud by měly být spíše teoretické a bez potenciálu nasazení v reálném životě, pracovníci agentury na to upozorní. Aby nešlo jen o drahý výzkum do šuplíku,“ zdůraznil Brzezina. Agentura provede monitoring trhu, jestli je věc konkurenceschopná, nebo ne. „Dá zpětnou vazbu a zajistí, aby se vědci nedostali do slepé uličky,“ doplnil mluvčí univerzity Radek Pirkl.

Novinkou bude také zakládání a podpora univerzitních spin-off společností. Bude se jednat o firmy, které mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním. „Pokud bude vědec chtít založit takovou společnost, pomůžeme mu s tím. S možností zakládání spin-offů se zatím na univerzitě nepracovalo, přitom je tu pro to velký potenciál,“ řekl jednatel Vysokoškolského podniku Liberec Ondřej Moš. Už nyní probíhají jednání o prvním spin-offu, který by mohl začít fungovat do konce roku. „Jednou z výhod je, že pro firmy je univerzitní značka symbolem důvěryhodnosti,“ podotkl Moš.

Krok univerzity uvítal i ředitel výzkumu a vývoje agentury CzechInvest Jiří Krechl. Podle něj bude důvěra akademiků růst s kompetencí agentury. „Pokud bude řízena lidmi, kteří rozumí technické stránce věci a navíc budou schopni z nich sejmout všechnu administrativní zátěž a obstrukce, tedy něco řešit a vyjednávat, pak bude vítaným partnerem,“ dodal.