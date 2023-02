Obec Kryštofovo Údolí, ležící v hlubokém údolí říčky Rokytky, patří mezi oblíbené cíle návštěvníků nejen v létě. Mezi jeho symboly patří první český vesnický orloj, socha čůrajícího voříška či muzeum betlémů a hraček, u jehož zrodu stál Martin Chaloupka. Po jeho smrti se provozování muzea chopila jeho dcera Alice Chmelíková, která nyní na základě rozhodnutí zastupitelstva v této roli končí. „Měsíc či dva jsme to řešili. Předpokládala jsem, že dají na tradici. To se mi vymstilo, tradice se už nedrží. Rozhodnutí pro mě bylo šokující, ale vlastně nepřekvapující,“ svěřila se Chmelíková.

Ta muzeu zasvětila posledních deset let svého života. Rozhodla se, že kromě exponátů přestěhuje i dva symboly Kryštofova Údolí. „Hledám nové prostory, čtyřicet betlémů a přes dva tisíce hraček budu horko těžko skladovat ve svém domě,“ řekla s tím, že aktuálně má rozjednané dvě obce, které projevily zájem pokračovat v muzejní tradici. „Orloj Martina Chaloupky projde kompletní rekonstrukcí a bude dělat radost v jiné vesnici,“ nastínila plány.

O aktuální situaci informovala provozovatelka i na facebookové stránce muzea, kde jí většina komentujících projevila podporu. „No tak v Kryštofáku nás neuvidí dříve, než budete mít nové prostory. Jak lidem zkazit advent snadno a rychle,“ napsal jeden z uživatelů. „To je škoda, Kryštofovu Údolí to přidávalo na zajímavosti,“ povzdychl si František. Podle Chmelíkové návštěvníci oceňovali její práci i přes drobné chyby. „Respektovali muzeum takové, jaké bylo,“ podotkla.

Naopak zastupitelé byli jiného názoru. „Loni na silvestra skončila paní Chmelíkové nájemní smlouva, která trvala deset let a zákon o obcích mi ukládá vyvěsit nový záměr na provoz muzea betlémů. Učinila jsem tak během ledna a přihlásili se čtyři zájemci,“ osvětlila důvod starostka obce Jana Blažková.

Základní podmínkou byla správa tří obecních betlémů a jednoho církevního. Přihlášení měli za úkol předložit vizi, záměr, kam chtějí muzeum posunout. Zastupitelé nakonec na veřejném zasedání, které se uskutečnilo v pondělí 13. února, rozhodli vybrat nového provozovatele a ukončit tak spolupráci s Alicí Chmelíkovou. „Bohužel spoléhat se na tradici je málo. Martin Chaloupka vytvořil cíl turistických výletů, ale provozovatelka nepředložila svou vizi a nepřišla ani na pracovní schůzi,“ sdělila starostka.

Nový provozovatel bude mít uzavřenou smlouvu standardně na pět let s roční výpovědní lhůtou. Mezi jeho plány patří zařadit muzeum mezi odbornou betlémářskou veřejnost, navázání spolupráce s muzei v Třebechovicích, Liberci či Frýdlantu, zapojení do zápůjčkového programu a vybudování malé galerie v části expozice. „Pořád platí to, že zůstává muzeum betlémů a historie Kryštofova Údolí,“ zdůraznila Blažková.

To, že z obce zmizí orloj a socha čůrajícího voříška, považuje za výsostní právo jejich majitelky. Zároveň ale poukázala na žalostný stav obou objektů. Socha už dva roky nečůrá a orloj se zasekává. „Velmi citlivé bude naložení s exponáty. Podle všech informací, které mám, výstava vznikala na důvěře místních obyvatel vůči Martinovi Chaloupkovi. Spousta lidí mu dala exponáty do zápůjčky, ale neexistují žádné smlouvy či evidence,“ podotkla Jana Blažková.

S dosavadní provozovatelkou se starostka plánuje spojit co nejdříve a pokusit se vyřešit nastalou situaci bez zbytečných emocí. Je potřeba domluvit se na předání klíčů a celého prostoru. „Vážíme si odkazu pana Chaloupky, ale cítíme potřebu muzeum posunout dál a zprofesionalizovat jej,“ uzavřela Blažková.