Euroregion Nisa pořádá soutěž pro mladé talenty z Česka, Polska a Německa na téma Krakonoš a jeho pohádkoví přátelé ze tří zemí. Vytvořte umělecké dílo a podělte se o svůj pohled na legendární postavy Libereckého kraje.

Krajská vědecká knihovna Liberec. | Foto: Deník/ Redakce

Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku od 7 do 19 let z příhraničních oblastí Polska, Německa a České republiky. Účastnit se mohou jak jednotlivci, tak skupiny. Cílem je popularizace legendární postavy vládce Krkonoš – Krakonoše (Rübezahla), ale i dalších postav - lužického čaroděje Pumpota, Krabata, vodníků, čarodějnic a cechu krkonošských laborantů (bylinkářů).

To vše pro rozvoj a zachování znalosti místních pověstí a pohádkových postav uměleckou formou, pro umělecké vzdělávání a prezentaci tvorby dětí a mládeže v společném prostoru Euroregionu Nisa.

Výtvarná díla je třeba dodat do 10. května do Krajské vědecké knihovny v Liberci na adresu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1, a to k rukám Kateřiny Šidlofové.

