Herečka Jana Hejret Vojtková.Zdroj: archiv Jany Hejret Vojtkové/Radek DrbohlavHerečka Jana Hejret Vojtková

Proč jste se rozhodla do projektu Hibernace 2020 zapojit?

Myslím, že projekt Hibernace 2020 přišel v pravý čas. Přesně vystihuje mé vnitřní rozpoložení. Člověk toho v sobě má tolik a tak moc toho nemůže. Už je to dlouhé a ve chvíli, kdy nemůžete, kumuluje se ve vás spoustu energie. A kam s ní? Sama nevím. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Já začala točit audio příběhy a Radek, který se asi cítil podobně jako já, vymyslel geniální projekt.

Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Jsem svodomyslná, tvůrčí duše s energií za pět lidí. Tahle „spící“ doba mi vzala vlastně většinu mých aktivit. Z mé profese zbylo „jen“ samé zkoušení. V divadelním šuplíku už máme několik inscenací, které čekají na své diváky. Bez diváků totiž divadlo není divadlem. Nikdo se na nás nedívá, nikdo se nesměje, nepláče, nejde s dějem. To bolí téměř fyzicky. Z aktivit, které mám mimo své zaměstnání, z mé práce s dětmi, s amatéry, s Hereckým Studiem není nic, protože já přes počítač pracovat neumím. A vlastně ani nechci.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Ještě pořád věřím, že se situace brzo změní, ale mám doma tři děti na distanční výuce. Nevědí, co se sebou, chtějí do školy, což už je co říct, a chodit do kroužků. To mě trápí nejvíc. V tomhle nevidím smysl. Ale zase brzy přijde jaro, a s ním slunce a teplo a naděje. A ta, dle mého názoru, neumírá.

Barman Achim Šipl.Zdroj: archiv Achima Šipla/Radek DrbohlavBarman Achim Šipl

Proč jste se rozhodl do projektu Hibernace 2020 zapojit?

S Radkem se známe už dlouho a jeho tvorba je super. Sleduji ho vlastně od začátku. Hrozně se mi líbí jeho „oko“. Když mi zavolal, že můžu být u toho, neváhal jsem ani chvilku. Bylo mi jasné, že to bude dobře vypadat.

Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Jako barmana a ambasadora mě krize zasáhla hned od začátku. Gastronomie je nejpostiženější segment. Náplní mojí práce je vzdělávání profesionálů v gastronomii a servis top barů. Školit nemůžu, bary jsou zavřené, konzumace nápojů na veřejnosti omezená. A co víc, nemůžeme se potkávat, sociální kontakt mi snad chybí nejvíce.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Stále trochu optimisticky vyhlížím probuzení z tohoto zlého snu jako takového. A to nemluvím o mém oboru. Doufám, že už na jaře budeme moci mezi lidi.

Dj a saxofonista Dj Hrusha.Zdroj: archiv DJ Hrusha/ Radek DrbohlavDj Hrusha

Proč jste se rozhodl do projektu Hibernace 2020 zapojit?

Do projektu Hibernace 2020 jsem se zapojil poté, co mi Radek zavolal s jeho vizí. Celkově mě jeho nápad velice zaujal, takže jsem ani chvilinku neváhal a šel do toho.Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Nařízení se mě dotkla tak, že se mi vlastně obrátil úplně celý život naruby. Přišel jsem (doufám, že prozatím) o práci produkčního v Klubu Lípa Liberec, Topstar Liberec atd. a o všechno hraní jak za sebe, tak hraní na saxofon s kapelou.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Vyhlížím. Teď už je to tak, že se každé ráno probouzím a doufám v lepší zprávy, které nám řeknou, že se život pomalu začne vracet do normálu.

Hibernace 2020

Herec Marek Sýkora.Zdroj: archiv Marka Sýkory/Radek DrbohlavHerec Marek Sýkora

Proč jste se rozhodl do projektu Hibernace 2020 zapojit?

V dnešní době se mi Hibernace zdá jako dobrý projekt. Jsem rád, že mě Radek oslovil.

Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Divadla jsou zavřená, chybějí nám diváci. Můžeme zkoušet jen do šuplíku. V říjnu jsme měli těsně před premiérou, představení Boj o oheň. V současné době zkoušíme další inscenaci Lišák Renard. V divadle natáčíme představení a pouštíme je na Youtube. Také učím distančně přes kameru dramatický kroužek.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Nic jiného mi nezbývá, než věřit, že to všechno jednou skončí, my zase budeme hrát a všechno bude, jak má být.

Tatér Daniel Opletal.Zdroj: archiv Daniela Opletala/Radek DrbohlavTatér Daniel Opletal

Proč jste se rozhodl do projektu Hibernace 2020 zapojit?

Nadchla mě samotná myšlenka focení. Rozhodl jsem se podpořit Radka už z toho důvodu, že to byl skvělý nápad a být ve společnosti s těmito skvělými lidmi je pro mě velká čest.

Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Měli jsme s kolegou v plánu otevřít nový tetovací salón, ale kvůli této dost nepříjemné a dlouhotrvající situaci musíme naše plány odložit.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Vyhlížíme „probuzení“ už dlouho a bohužel je stále v nedohlednu. Doufáme, že tato doba brzo skončí a budeme všichni moci opět dělat to, co nás nejen baví, ale především živí.

Tatér Radim KovářZdroj: archiv Radima Kováře/Radek DrbohlavTatér Radim Kovář

Proč jste se rozhodl do projektu Hibernace 2020 zapojit?

Radka tetuji už pár let. Jeho nápad se mi moc líbil a chtěl jsem být jeho součástí.

Můžete přiblížit, jak konkrétně vás se dotkla nařízení spjatá s epidemií koronaviru?

Nařízení mi totálně znemožnila živit rodinu. Mám tři malé děti, takže jsme se ocitli ve velkých finančních problémech. Přijde mi nelogické, že v městské hromadné dopravě se mohou mačkat lidi a já nemůžu mít ve studiu jednoho člověka za den. V našich provozovnách jsou hygienická nařízení na nejvyšší úrovni srovnatelná třeba s ordinacemi.

Vyhlížíte do budoucna s nadějí „probuzení“?

Myslel jsem, že s příchodem očkování se situace zlepší ,ale přišlo jedno velké zklamání. Dokonce mi pátý den po vakcíně zemřela maminka. Takže dál čekám na probuzení z tohoto zlého snu.