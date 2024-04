Konec učitelů v Čechách? I takovou otázku může vzbudit pronikání umělé inteligence do školství. A podobně jako ostatní nástroje může umělí inteligence jak pomáhat, tak i škodit. Záleží jen na lidstvu, jak s ní naloží a zda dokáže zvážit veškerá rizika a zachovat si zdravý rozum a obezřetnost. A právě výhody i rizika zahrnutí tohoto nástroje do výuky humanitních i technických oborů přiblížili učitelům popularizátoři i odborníci na umělou inteligenci na konferenci „AI do škol“, která se uskutečnila na Technické univerzitě v Liberci.

„Může být dobrý sluha a ušetřit nám práci, ale zároveň zlý pán, když se dobře nezvládne. Úkolem školy se tak stává připravit žáky a studenty na fungování ve světě, kde se umělá inteligence využívá,“ sdělil rektor liberecké univerzity Miroslav Brzezina.

Podle ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Pavla Kopřivy dokáže umělá inteligence vytvořit takový portrét, že i zkušený umělec má problém rozhodnout, zda se jedná o fotografii nebo o generovaný obrázek. Dále upozornil na to, že do celého procesu generování lze zapojit historický kontext a výsledná manipulace může mít jak humorný, tak i nebezpečný výsledek. „Příkladem může být vygenerovaná modelka, která má vlastní profil na Instagramu. Je potřeba si uvědomit, že umělé bytosti tohoto druhu ovlivňují mentalitu žáků a je potřeba jim to vysvětlovat,“ zdůraznil Kopřiva.

