Na utajená místy Ukrajiny budou moci nahlédnout návštěvníci středečního pořadu Večer současné fotografie v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč. O svých zážitcích na cestách po Ukrajině zde povypráví i fotograf Maxim Sačok.

Romantický polibek před čtvrtým reaktorem v Černobylu. | Foto: Maxim Sačok

Společně s Šimonem Pikousem z Liberecké školy fotografie pořádá fotoexpedice za utajenými místy Ukrajiny. Nechybí přitom ani zájezd do tragicky proslulé elektrárny Černobyl a sousedního města Pripjať. „Je to show. Můžete si tam koupit kávu v kelímku s nápisem Černobyl nebo vzduch z Pripjati. Stojí to ale za to,“ vypráví fotograf ukrajinského původu Maxim Sačok.