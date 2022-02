Zájem se vystupňoval mezi pondělím 21. února a úterým 22. února a teď je největší. Parta zdejších pracovníků tady ručně vyrobí až 200 vlajek různých velikostí za den. Třeba dnes si pro novou vlajku narychlo poslal herec Jiří Suchý z pražského Divadla Semafor, který ji chce mít večer na představení pro speciální hosty. Připravují zde také obří vlajku o velikosti 3 x 9 metrů, jíž si pro změnu objednalo město Liberec. Ta se bude sešívat z více potištěných kusů. I taková přání tady dovedou splnit a do toho se snaží vyhovět žadatelům z měst a obcí napříč republikou, ale i různých organizací nebo běžných obyvatel. Všichni chtějí mít vlajku Ukrajiny a vyjádřit podporu okupované zemi.

„Vlajky děláme textilní, nejmenší je velká 20 x 30 centimetrů, standardní rozměr je 100 x 150 centimetrů,“ doplňuje dále Vereščák mladší. Menší tiskne stroj, převážnou většinou vlajek ale liberecký tým vyrobí ručně, sítotiskem.

Všechnu práci dělají tři až čtyři lidé. Pigmentovou disperzní barvu ručně nanesou na polyesterové bílé plátno přes šablonu a rozetřou stěrkou. Následně jsou pruhy obarvených látek vyvěšeny a suší se na vzduchu. Následně se napichují na speciální stojan zvaný hvězda a na stojanu putují do unikátního pařáku, který připomíná obří papiňák a zabírá celou jednu místnost. „V pařáku se budoucí vlajky napařují při teplotě hodně převyšující 100 stupňů a pod tlakem, aby se barva pořádně vsákla do vláken. Jsou tam dvacet minut, než se vyvezou ven vyprat, aby se zbavily přebytečné barvy,“ popisuje další část vzniku vlajek Jan Vereščák starší, další z majitelů rodinné firmy.

Ve vedlejší místnosti pak zručnými tahy další z členek týmu zaměstnanců okrájí budoucí vlajky horkým nožem, vyžehlí je ve speciálním přístroji připomínajícím troubu a pak je čeká finální fáze, ať už obšití nebo další úpravy podle přání zákazníků.

„Za hodinu ručním sítotiskem vyrobíme asi 40 vlajek. Kdybych spočítal, jak dlouho trvá, než projde jedna celým procesem, tak je to asi 4 hodiny. Ale tak rychle teď k zákazníkovi nejde, musel by do fronty, máme hodně čekatelů na vlajky Ukrajiny,“ doplňuje technolog Lukáš Hák.

Podobný, enormně vysoký zájem o vlajky, naposledy zaznamenal liberecký výrobce v roce 2004, kdy chtěli lidé vlajku Evropské unie, v roce 1998 byla hitem česká vlajka, když naši hokejisté zazářili v Naganu.

Rodinná firma specializující se na výrobu vlajek a praporů vznikla v roce 1994 a navázala na tradici Bytexu Vratislavice nad Nisou. Zde má také dosud sídlo i výrobnu. Vlajky si zde objednávají nejenom lidé, ale i města či obce nebo státní instituce, sportovní oddíly či politické subjekty a různé hobby skupiny. Libea je držitel značky Czech Made a je členem České vexilologické společnosti. Jsou držiteli Českého rekordu ve výrobě největší vlajky České republiky o rozměrech 1806 x 211 cm a váze 24,9 kg, kterou vyrobili u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu.