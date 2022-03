„Akce to byla rychlá a rozhodnutí padlo během pár vteřin. A-tým odjel na extraligové utkání do Českých Budějovic náhradním autobusem. Jejich velkokapacitní autobus byl v noci z neděle na pondělí poslán pro uprchlíky,“ řekl viceprezident Bílých Tygrů a jednatel společnosti SFM Lukáš Přinda.

Cílem byla vesnice Velké Slemence, kde bylo prostřednictvím organizace Přeshranice.eu dojednáno vyzvednutí padesáti lidí. Na cestě byli někteří až 52 hodin, nyní jsou už ubytování ve SportParku Liberec, hned vedle hokejové arény. „Já jsem hrozně rád, že v této těžké době mohl náš autobus pomoci. Je to to nejmenší, co jsme mohli udělat,“ uznal hlavní kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině Libereckého kraje funguje již devátým dnem. Za tu dobu jsme odbavili již více než 3000 osob. Děkujeme všem příslušníkům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se na činnosti podílejí.

Video: Dokumentační skupina GŘ HZS ČR. pic.twitter.com/mZdIRx4Hv9 — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) March 9, 2022

V hotelu vedle hokejové arény je nyní ubytováno už 90 uprchlíků. Kromě obyvatel Velké Slemence ještě rodiny Ukrajinců, kteří pracují v Česku na stavbách a jejich příjezd zorganizovala Nadace Syner už před pár dny. „Podstatné je, že díky zázemí hotelu je pro lidi v nouzi spolu s ubytováním postaráno i o stravování a lékařskou péči. Prioritně jsme lidem obstarali základní hygienické a další životně nezbytné prostředky. Předpokládáme, že v následujících dnech od rodin přijdou nové impulsy, na které budeme reagovat,“ uvedla Helena Syrovátková z nadace. Na svých stavbách pak společnost Syner vyvěsila nabídku v češtině a ukrajinštině, kde nabízí pomoc všem ukrajinským spolupracovníkům směřující k ochraně jejich rodin.

Uprchlíci ubytovaní ve Sport Parku mají možnost využít zdarma i zdejší aktivity. Mohou například navštívit hokejové zápasy Bílých Tygrů nebo si jít zabruslit.

Další uprchlíky přivezl BusLine ve spolupráci s Libereckým krajem

Již čtrnáctý autobus vypravený od minulého víkendu dopravní skupinou BusLine, tentokrát ve spolupráci s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, přivezl ve středu 9. března ráno uprchlíky z ukrajinské hranice. 21 žen a 26 dětí pocházelo většinou z Charkova a Irpině.

Běloruští studenti z liberecké univerzity vyjádřili podporu lidem z Ukrajiny

Cesta byla téměř dva tisíce kilometrů dlouhá a o řízení se postarala smíšená, česko-ukrajinská posádka pánů Černého, Sydorova a Tkače. Hladký průběh přechodu hranic a nástupu cestujících opět díky svým kontaktům zařídila zlínská nezisková organizace Přes hranice a o vybavení na dlouhou cestu se postarali studenti Obchodní akademie z Turnova.

Za posledních deset dní takto skupina BusLine přepravila od ukrajinských hranic téměř sedm stovek lidí, převážně žen a dětí.