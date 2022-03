Univerzita zprovoznila celé 5. patro kolejí Vesec s třiapadesáti lůžky a jedním rezervním místem. Aktuálně se připravují pokoje o patro níže, po víkendu přibude dalších 45 nových míst. Z počátku vedení školy řešilo hlavně to, aby lidé měli kde spát. „Teď mají díky dárcům i hezčí prostředí a mohou používat věci denní potřeby a spotřebiče, které jim usnadní a alespoň trochu zpříjemní jejich těžkou situaci. Veliké poděkování patří nejen zaměstnancům univerzity, ale všem, kdo se do sbírky zapojili,“ řekla prorektorka TUL Kateřina Maršíková.

Univerzitní sbírka skončila v pátek 11. března v poledne. Všechny věci se z Welcome centra v budově IC na Univerzitním náměstí odvážely denně do Vesce, aby si utečenci mohli své dočasné domovy průběžně dovybavovat. Odvezlo se sedm dodávkových aut plných věcí. Nechyběly hračky, bytové příslušenství, elektrospotřebiče, nádobí či nábytek.

Darovaná televize bude dočasným obyvatelům univerzitní budovy ve Vesci sloužit ve společenské místnosti. Podařilo se zajistit i mikrovlnné trouby. „Jsme za ně moc rádi. Menza bude třikrát denně dovážet hotové pokrmy zatavené v plastových obalech. Uprchlíci si vše budou moci ohřívat,“ řekl správce veseckých kolejí Jaroslav Kučera. Obyvatelé někdejších kolejí mají k dispozici wi-fi a mohou tak být ve spojení se svými blízkými nebo sledovat zprávy.

Plné bříško. V Liberci myslí na zvířata na Ukrajině, zájemci je mohou podpořit

Pokud by měl někdo zájem, může přinést věci individuálně do prostor bývalých vysokoškolských kolejí. „Počátkem příštího týdne sbírku vyhodnotíme a zjistíme, jestli ji případně vyhlásíme znovu. Některých věcí se sešlo opravdu hodně, jiné by ještě byly potřeba. Přijedou také další utečenci," upřesnila prorektorka Kateřina Maršíková.

Na bývalých kolejích ve Vesci bydlí ženy s dětmi. Ve čtvrtek budovu obývalo 49 utečenců. Z toho 5 dětí předškolního věku, 21 mladších šestnácti let a 23 dospělých. Nejmladšímu dítěti byly dva roky, nejstarší ženě 56 let.