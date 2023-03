Z jejich domoviny je vyhnala válka. Nový začátek našli v městě pod Ještědem

Před rokem do jejich životů zasáhla válka, před kterou utekli do Liberce. Naději do života našli na liberecké univerzitě.

Nataliia Horichenko našla na TUL práci, Yehor Sydorenko zase začal na univerzitě studovat. | Foto: TUL/Adam Pluhař