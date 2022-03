Uprchlíci se vydali poznávat město.Zdroj: Deník/Freiwilligová BlankaPrvní akcí byla procházka městem a jízda tramvají do liberecké zoologické zahrady. „Oslovili jsme veřejnost i ukrajinské uprchlíky, zejména prostřednictvím sociálních sítí. Jsem překvapená, že jich přišlo celkem dost,“ neskrývala radost Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele Kontaktu. Dorazilo devatenáct lidí. Například Aljona Šeredeko z Kyjeva se svými dvěma dětmi, Aňa Makarenko z Oděsy také se dvěma dětmi a sestrou nebo uprchlíci z Mikolajeva, maminka s pěti dětmi.

„Cestovali jsme se čtyři dny. Jeli autem, autobusem i vlakem, pozvali nás sem známí,“ přiblížila Aljona. Aňa s dětmi přicestovala autem za dědou, který v Liberci už nějaký čas pracuje. Obě maminky hlavně zajímalo, kam by se mohly jejich děti chodit učit česky. „Zatím mají každý den online výuku češtiny, kterou organizuje škola u nás na Ukrajině a učí je z Ukrajiny. Chceme, aby mohly chodit tady do školy a učit se,“ vysvětlila Aljona. Kurzy češtiny odstartuje příští týden i Kontakt, a tak se mohli na místě s jeho zástupci domluvit.

Dorozumívání se mezi Čechy a Ukrajinci koordinovala při procházce Adriana Ostaš, Ukrajinka žijící v Liberci, která se přihlásila jako dobrovolnice. „Je těžká doba a tlumočníků málo, nikdo nečekal, to co se děje. Žiju v Liberci, viděla jsem, že na Kontaktu hledají pomoc, tak jsem se nabídla,“ vysvětlila Adriana.

Kontakt hledá dobrovolníky i nadále, a to nejen na tlumočení. Také například na zmíněné kurzy češtiny, kde jim například pomohou studenti z Technické univerzity v Liberci. „Připravujeme se také na to, že přijde ještě více uprchlíků, a tak například nyní poptáváme deky a spacáky. Pokud by chtěl někdo donést, může přímo do Kontaktu,“ doplnila Matějíčková.

Komunitní středisko Kontakt se věnuje především aktivizaci seniorů, zajišťuje přepravu Taxík Maxík, pořádá volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, akce pro cizince národnostní menšiny.