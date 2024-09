„Dorazilo 90 dobrovolníků, když zahrnu ještě pracovníky obecního úřadu a několik místních hasičů, kteří práce koordinují, tak nás je celkově 100 lidí, kteří zde pracují,“ vypočetl v sobotu 21. září odpoledne starosta obce Michal Scheidl.

Odváželi především velkoobjemový odpad a uklízeli poničené pozemky. „Povedlo se odklidit téměř celou stodolu, kterou jsme včera z důvodu statiky museli strhnout. Dřevěné konstrukce, z nichž se skládala, pálíme přímo na místě. Podařilo se dát do kupy spoustu parcel,“ uvedl starosta. Sváželi také značné množství velkoobjemového odpadu. „Jak měli lidé zatopené objekty, tak se vozí jejich nábytek na jednu hromadu. Máme dohodu se svozovou firmou, která vše odklidí,“ popsal starosta úklidové práce.

Přibližně 30 dobrovolníků se podařilo shromáždit starostovi a veliteli jednotky dobrovolných hasičů z obce Kosice, jež se nachází poblíž Chlumce nad Cidlinou, Liboru Daškovi. Tato parta ochotných mužů přijela nejen z Kosic, ale také z obce Humburky, Kosičky a Měník. Tedy obcí z okresu Hradec Králové.

„Pro nás to není nic neobvyklého. V naší obci je celkem aktivní jednotka dobrovolných hasičů a v posledních dvaceti letech jsme se zúčastnili prakticky každé větší akce, co se živelných pohrom týče. Byli jsme na Moravě v Troubkách a na tornádu i při požáru v Hřensku,“ vysvětlil své pohnutky.

V hasičské jednotce je od mládí a za tu dobu se vyprofilovala na poměrně vysokou úroveň. „Máme ročně 20 až 25 výjezdů a postupně obnovujeme techniku. Dá se říci, že je to náš koníček,“ dodal. Hasičská zbrojnice, již obec disponuje, vyšla na téměř 10 milionů korun. „Pokud máme potřebné vybavení, tak si myslím, že je třeba, aby se investované prostředky nějakým způsobem vrátily do společnosti,“ konstatoval velitel.

Ze všeho nejdůležitější jsou však lidé. „Pokud lidé chtějí pomoci, tak to samozřejmě podporujeme a akcí se účastníme,“ poznamenal.

Už v pondělí kontaktoval starostu Višňové. „Vyvěsili výzvu. Tak jsem se ptal, s čím potřebuje pomoci. Na to jsme udělali v naši obci sbírku a druhý den ráno měli ve Višňové plné auto věcí, které si vyžádali,“ vysvětlil.

V pátek starosta Višňové znovu volal, a dotazoval se, zda nabídka trvá. Potřeba bylo přibližně 70 dobrovolníků. „Dali jsme dohromady ještě kluky z vedlejších vesnic. Sešlo se skoro 30 lidí. Vyjely třemi auty a jeden soukromník, který nabral další dobrovolníky,“ upřesnil. Mezi věcmi, které byly ve Višňové třeba, bylo ruční nářadí, čistící a úklidové prostředky a hygienický materiál. „K tomu jsme přibalili od občanů, co přinesli. Balenou vodu a trvanlivé potraviny. Druhý den jsme dělali další sbírku. Opět se naplnil jeden automobil, ale to už jsme nevyužili. Takže jsme věci předali potravinové bance v Hradci Králové,“ poznamenal.

Ač práce dělají bez nároku na honorář a ve svém volném čase. V žádné díky nedoufají. „My na těchto akcích nečekáme na to, že nás někdo bude plácat po zádech nebo čekat na vděk. Bereme to jako samozřejmost,“ konstatoval.

Zkušenosti mají hasiči různé. „Ti lidé byli postižení šílenými pohromami, ať už to bylo tornádo, nebo povodně a samozřejmě reagují individuálně. Chápeme to, protože nikdo z nás by nechtěl zažít to co oni. Takže jsme obrnění a s tím do toho jdeme,“ řekl.

Rád by, aby i mladá generace pokračovala v tradici. „Máme tu spoustu mladých kluků, kterým chceme ukázat cestu, aby po nás převzali štafetu. Aby naplnili smysl dobrovolných hasičů,“ uvedl.

Kromě této party otrlých chlapů překvapila starostu Višňové i skupina skautů ve věku 13 až 15 let ze střediska Polaris Praha. „Přijelo sem asi 20 skautů, kteří jsou z Prahy a jsou ubytovaní v okolí. Opravdu uklízí. Dělají hromádky na polích a my tam potom najedeme s těžkou technikou a odstraníme je. To, že se zapojili i skauti, byl takový příjemný okamžik,“ řekl starosta.

Mohlo by vás zajímat: Všechny kočky jsou krásné! Pouliční umělec jim postavil v Liberci památník