Náhlý úhyn samice lachtana hřivnatého v liberecké zoo nikdo nečekal. Příčina smrti Mano, která byla v zoo doma od narození, zůstává záhadou i po pitvě.

Smutná zpráva o úhynu samice lachtana přišla nečekaně z liberecké zoo. | Foto: Zoo Liberec

Zoo Liberec přišla náhle o samici lachtana hřivnatého Mano, která uhynula na začátku tohoto týdne. Přestože jí bylo již téměř šestnáct let, což je u tohoto druhu průměrný věk dožití, Mano nevykazovala žádné známky nemoci a zdravotních potíží. Následná pitva neprokázala jednoznačnou příčinu, tak zahrada čeká na podrobné laboratorní výsledky. Ty by měly objasnit náhlý úhyn lachtana.

„Mano se narodila v Liberci v roce 2008 a v zoo pod Ještědem tak strávila celý svůj dlouhý život. V expozici lachtanů nadále zůstává o rok mladší samec Hugo, který byl jejím celoživotním chovným partnerem,“ sdělila mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová. Lachtaní rekordmani mohou žít až 20 let, průměrně se ale tento druh dožívá 14 až 16 let. Zoologové a chovatelé z liberecké zoo museli navíc loni přistoupit k úpravě režimu krmení jejich lachtanů kvůli stáří.

Lachtany hřivnaté chová liberecká zoo od roku 1975. Přirozeně se vyskytuje na pobřeží Jižní Ameriky, kde vyhledává vody s písečným plážemi. Své jméno získal lachtan podle prodloužené srsti na krku, která vytváří dojem hřívy. Samec dorůstá velikosti až 2,5 metrů a váhy 250 kilogramů. Samice je menší a dosahuje hmotností okolo 140 kilogramů. V době rozmnožování samci vylézají na souš první, utkají se o nejstrategičtější místa, na kterých se později usadí samice, které vytvoří pro vítězného samce harém.

Do jednoho harému může samec nashromáždit kolem dvaceti samiček, ti zdatnější dokonce ještě více. V této době využívají zásobu podkožního tuku a vůbec nepřijímají potravu. „Pro svoji kůži a z obav rybářů o zničení rybích populací, byl lachtan v minulosti hromadně vybíjen. V současné době se počet jedinců stabilizoval. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky,“ dodala mluvčí.

Před třemi lety v dubnu přišla zoo o samici slona indického Rání, která se dožila 58 let. Z důvodu vážných zdravotních problémů spojených s nadprůměrně vysokým věkem se zoologové a veterináři rozhodli přistoupit k jejímu utracení. Kvůli fyziologickému opotřebení zubů slonice špatně využívala potravu a v posledních dnech se potýkala s vážnými zdravotními problémy trávicího traktu. Nezabrala ani medikace a intenzivní péče odborníků.

Rání přicestovala do Zoo Liberec v roce 1967 z indické Kalkaty jako čtyřleté slůně a v Liberci tak strávila naprostou většinu svého života. Posledních sedm let ji v pavilonu dělala společnost sloní samice Bala, se kterou tvořily stabilní dvojici. „Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958, kdy do zahrady přijela asi dvouletá samice slona indického Kity. Její ubikace a výběh se nacházel v prostorách úseku dnešních stájí. Slonice bohužel o 7 let později uhynula následkem nevhodného krmení ze strany návštěvníků,“ dodala Tesařová.

