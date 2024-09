Krajští radní v průběhu minulého týdne odsouhlasili návrh Krajské správy silnic Libereckého kraje na zimní údržbu silnic II. a III. třídy. Z celkových 2 055 km silnic ve správě kraje nebude na 57,45 km zajištěna sjízdnost ani schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Jedná se o stejný rozsah úseků jako v zimní sezóně 2023/2024.

„Téměř dva tisíce kilometrů silnic, o které se stará Liberecký kraj, bude během nadcházející zimy opět silničáři udržováno. Necelých šedesát kilometrů stejně tak, jako vloni, nebude. Důvodem je jejich malý dopravní význam,“ uvedl hejtman kraje Martin Půta.

Krajská správa silnic projednala návrh neudržovaných úseků s příslušnými silničními správními úřady a místními samosprávami. Podle statutárního náměstka hejtmana pro dopravu Jana Svitáka jsou krajští silničáři na zimu dobře připraveni a mají k dispozici potřebnou techniku včetně sypačů, radlic, sněhových fréz a dalšího vybavení.

Pro údržbu komunikací během zimního období Liberecký kraj využívá převážně kamennou drť nebo písek. Během loňské zimy bylo na silnice vysypáno více než 8 tisíc tun drti a téměř 6 tisíc tun písku. Kamennou drť je navíc možné využít opakovaně zhruba 95 procent takzvaných smetků je možné znovu využít, řekl ČTK náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

„Myslím, že to bude významný počin a krok správným směrem, protože už léta laická veřejnost i my všichni se zabýváme tím, že smeteme ze silnic obrovské množství materiálu, který by mohl být následně využit. Vzhledem k tomu, že kameniva rychle ubývá, už se vozí i ze zahraničí, primárně tedy na stavbu silnic, tak si myslím, že to je krok správným směrem. Předpoklad je, že by byla dvě střediska na dotřiďování, teď to zkoušíme na Českolipsku. Další by mělo vzniknout někde na druhé straně kraje," uvedl Sviták.

Zimní údržba silnic se provádí podle plánu zimní údržby, který stanovuje časové lhůty pro odstranění nebo zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Tím se zmírňují následky nepříznivých povětrnostních podmínek a zajišťuje se bezpečnost silničního provozu.

