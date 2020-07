Zavařování, tedy uchování potravin pomocí tepla — sterilací, vzniklo přibližně před 200 lety ve Francii. Zavaření chrání obsah před mikroorganismy a zkažením. Ze sklenice se při vysoké teplotě vytlačí přebytečný vzduch. Po zchladnutí se vzduch uvnitř smrští a vznikne podtlak, který drží víčko.

Sušení

Sušení je levná, rychlá a jednoduchá metoda konzervace bez chemie a cukru. Je vhodné pro zpracování téměř všech druhů ovoce, hub, bylin i zeleniny. Při sušení se postupně snižuje obsah vody, čímž se zamezuje vývoji mikroorganismů. Správně usušené potraviny mají obsahovat nejvýše 5 % vody.

Nakládání

Nakládání ovoce, zeleniny, bylinek, ale i ryb nebo sýra, do octa nebo oleje patří k nejstarším metodám konzervace potravin. V kyselém prostředí octa či v oleji, který potraviny vzduchotěsně uzavře, nemají hnilobné bakterie šanci.

Fermentace

Fermentace v podstatě znamená mléčné kvašení. Jde o ten samý proces, jakým se připravuje kysané zelí či oblíbené okurky „kvašáky“. Podobně můžete naložit i jinou zeleninu. Díky mléčnému kvašení dlouho vydrží, podporuje imunitu, je snadno stravitelná a obsahuje řadu vitaminů, enzymů i minerálů.

O úrodu se nebojím, říká královna marmelád a džemů z Libereckého kraje

Zdroj: Deník / Petr PokornýUž pátý rok vymýšlí, míchá a zavařuje rozličné marmelády, džemy. Zemědělská inženýrka Michaela Bílková vloni s jahodovým extra džemem s bezovým květem ohromila porotu a vyhrála soutěž Českolipský výrobek roku. Její zavařeniny, které nabízí pod vlastní značkou „Moje marmeláda“ si získaly stálé zákazníky široko-daleko. Hlavní výrobnu má v obci Blíževedly, ve starém domě, kde prožila dětství. Letos, v době nouzového stavu, je začala prodávat prostřednictvím vlastního e-shopu. O to, že by neměla ve své nadcházející hlavní sezóně dostatek ovoce ke zpracování se nestrachuje.

„Zatím vidím, že s úrodou nebude problém. Třešně mám své, stejně rybíz, angrešt. Ani od pěstitelů, s nimiž spolupracuji jsem neslyšela, že by jim pomrzla úroda. Hrušky, jablka jsou také nasazené na plody, takže jsem optimistka,“ hodnotí aktuální výhled. Jak vzpomíná, třeba vloni a předloni vůbec nebyl černý rybíz, z něhož dělá velmi oblíbený džem.

„Jsme v podstatě na začátku zavařovací sezóny,“ podotkla. Už v dubnu začínala mladými smrkovými výhonky, kopřivami, mátou, meduňkou, mohla dělat sirupy. Na podzim shon uzavírá jablky, hruškami a švestkami, i kdoulemi. Nakonec vaří mišpule a šípky. A v zimě ji čekají plody citrusů.

„První, co dělám je rebarbora a nyní jahody, do toho přibudou třešně. Teď to propukne, následovat budou dva až tři měsíce, kdy vše navazuje na sebe, zraje a člověk se při zavařování nezastaví, pro mě je to ta hlavní sezóna v roce,“ popisuje. Na zmíněnou rebarboru si prý už lidé zase začínají zvykat. Je pro ně nostalgickou vzpomínkou na dětství: „Jeden čas hodně vymizela, ale teď se zase vrací. Marmeláda z ní je sice mírně nakyslá, rádi ji mají ti, co nemusí ty hodně sladké,“ říká Michaela Bílková, která ji vyrábí jak čistou, tak třeba s vanilkou nebo v kombinaci s jahodami. Sama má nejraději citrusové marmelády. „Ne každému hned chutná, i já se k citrónové chuti musela dopracovat, ale už si k ní podobně cestu našla spousta zákazníků,“ sděluje českolipská marmeládová královna.